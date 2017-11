Enquête-Kommission: Bianca Fischer-Kilian zu Gast im sächsischen Landtag

Bianca Fischer-Kilian, die Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land, stieß im sächsischen Landtag auf großes Gehör. Die Kronacherin wurde dort zur 8. Sitzung der Enquête-Kommission zum Thema "altersgerechtes Wohnumfeld/Sozialraum und Quartiersentwicklung" eingeladen.



Drei weitere Dozenten

Neben Jürgen Gohde vom Kuratorium Deutsche Altershilfe und Prof. Werner Esswein von der Technischen Universität Dresden sowie drei weiteren Dozenten konnte Fischer-Kilian das Konzept der Seniorengemeinschaft Kronach im Plenarsaal vorstellen.

Die Seniorengemeinschaft Kronach ist mit ihren rund 780 Mitgliedern und dem gut funktionierenden Hilfsprogramm mit circa 700 geleisteten Arbeitsstunden im Monat in dieser Dimension einzigartig in ganz Bayern.

In der anschließenden Fragestunde konnte die Kronacherin beeindrucken, da sie als Einzige der Dozenten nicht nur von der Theorie, sondern auch von der Praktizierbarkeit sprechen konnte.



Demografischer Wandel

Der Besuch in Dresden macht offenbar sichtbar, wie intensiv sich die Politik mit dem Thema demografischer Wandel beschäftigt, um vorzeitig die richtigen Weichen zu stellen und somit sinnvoll und unbürokratisch dem Problem gegenüberzutreten. Die Seniorengemeinschaft Kronach leistet dazu mit ihrem Engagement, so Fischer-Kilian, einen enormen Beitrag, nicht nur im Landkreis sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus. red