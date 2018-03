Engagierte Helfer befreien die Natur vom Müll

Ebermannstadt ist sauber. Dafür sorgten am sonnig-warmen Frühjahrs-Putztag die vielen fleißigen kleinen und großen Sammlerinnen und Sammler des örtlichen Fränkische-Schweiz-Vereins, der Jugendfeuerwehr und - zum ersten Mal dabei - einige Pfadfinder, die sich vor nicht allzu langer Zeit in der Stadt zu einer eigenständigen Gruppe zusammengefunden haben.

Man muss einmal selbst bei einer solchen Aktion dabei gewesen sein, um zu sehen und zu staunen, was alles in der Natur entsorgt wird; vor allem auf den Parkplätzen im Umkreis der Stadt.



Dank von der Bürgermeisterin

Bei einem kleinen Imbiss im Pfarrkeller dankte die Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) sowie der Vorsitzende des Fränkische-Schweiz-Vereins, Hans Weisel, dem FSV-Organisationsteam, den Leitern der Jugendfeuerwehr, den Pfadfindern und allen, die mitgemacht haben. red