Elektroauto zum Leihen

Ab April steht in Neunkirchen für jeden Interessierten ein Elektroauto - ein Renault Zoe Intens Z.E. 40 - mit einer Reichweite von bis über 300 Kilometern zur Verfügung.Das Fahrzeug wird über die Internetseite der Bürger-für-Bürger-Energie eG ( www.bfb-energie.de ) anmietbar sein. Die Kosten betragen pro angefangener Stunde drei Euro für Genossenschaftsmitglieder sowie für vier Euro für Nicht-Genossenschaftsmitglieder. Kosten pro gefahrenem Kilometer fallen nicht an. Der Renault Zoe wird am Alten Bahnhof in Neunkirchen bereitgestellt, wo eine eigene Schnellladebox installiert wurde. Vor der ersten Nutzung ist eine Registrierung notwendig. Für Nicht-Genossenschaftsmitglieder werden außerdem eine Aufnahmegebühr in Höhe von 50 Euro sowie ein Jahresbeitrag von 30 Euro erhoben.Am Samstag, 8. April, wird das Auto zwischen 14 und 16.30 Uhr am Alten Bahnhof der Öffentlichkeit vorgestellt.