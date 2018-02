Einstimmung auf die Ferien

Die Grund- und Mittelschule Hallerndorf hat als Einstimmung in die Pfingstferien einen besonderen Wandertag durchgeführt. Im Klassenverbund zogen die rund 250 Schüler mit ihren Lehrern zu einem "Tag der Besinnung" auf den Kreuzberg, wobei sie unterwegs an vier Stationen Spiele durchführten. "Bei den Spielen stand das soziale Miteinander, Absprache, Vertrauen und Sicherheit im Mittelpunkt", erklärte Rektor Günther Dalles. Sie wurden von den Religionsgruppen der Siebt- und Achtklässler angeleitet. Am Kreuzberg angekommen, hielt Pfarrer Matthias Steffel eine Andacht in der Wallfahrtskapelle. erl