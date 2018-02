Einmal um die Welt und zurück

Drei restlos ausverkaufte Büttensitzungen bewiesen, dass der FC Fasching in Poppenlauer ein echtes Zugpferd ist.Wie immer lockte das bunte und abwechslungsreiche Programm die Zuschauer auf den "Berg". Andr é Pfister freute sich bei der Begrüßung über die gute Resonanz.

Die "Penner" (Ida und Selina Potschka) sowie ihre männliche Unterstützung Max Heuchler berichteten von ihrem Wohnsitz unter der Poppenläurer Lauerbrücke und kündigten den ersten Programmpunkt "Der Wandel vom Telefon zum Handy" an (Alexa und Lisa Bartenstein sowie Ramona Kleinhenz). "Unner Telefon war grün, net so ä langweiliges beige", stellte sie fest.

Weiter ging es in die Unterwasserwelt der Lauer, tänzerisch vorgetragen in Fisch-Kostümen (Vanessa Hespelein, Hannah Schleyer, Lea Summa, Clara Sedgwick und Sarah Volz). Im Promispiel gewann Katharina Schusser knapp vor Bürgermeister Matthias Klement beim Einsammeln vorgegebener Gegenstände ( Kuli, Hut, BH...) und kam so um den gemeinsamen Tanz mit Ida und Selina zum Hit "Macarena".



Merkel und Obama im Lauertal

Zwei Politgrößen waren zu Gast auf der die FC-Bühne. Zum Einweihen der neuen Brücke waren extra aus Berlin Angela Merkel (Brigitte Bieber) und aus den USA Barack Obama (Gudrun Potschka) eingeflogen und wussten viele lustige Anekdoten aus der großen weiten Welt und rund um Poppenlauer in Reimform und musikalisch wiederzugeben.

Weiter ging es zu einer Vorstellung nach Maßbach ins Theater (Jaqueline und Patricia Lauerbach). Zwei Touristen (Felix Dietz und Florian Kleinhenz) erlebten bei ihrer Tour die 4 Geister des Poppenläurer Schlosses (Mara und Tina Hochrein, Laura Jacques und Tatjana Ziegler) und fingen diese als Ghostbuster ein. Tolle Kostüme und eine maskenbildnerische Top-Leistung ergänzten das tänzierische Können.

Im Anschluss erwarteten die Zuschauer gespannt die Rückkehr der Zauberer Dietfried und Boy - wie 2016 angekündigt - es erschienen statt dessen ein "Ein- und ein 2brecher" (Udo Hochrein und Gerd Pfister), die unter anderem aus dem Rathaus das Tagebuch des Bürgermeisters entwendet hatten. Was drinnen stand, blieb jetzt natürlich kein Geheimnis. Außerdem begeisterten beide beim Tanz zum Kriminaltango. Und die Einbrecher fragten sich:"Wieso wird der Dax nicht verhaftet, wo er doch immer wieder einbricht?" Nachdem Ida und Selina Potschka sich zwei reiche Poppenläurer angelacht hatten und auf Weltreise gingen, landeten sie in Afrika.

Die FC-Sänger betraten im Afrikaner-Outfit die Bühne und hatten - wie jedes Jahr - Augen und Ohren offen gehalten, um die Zuschauer mit Anekdoten in Gesangsform köstlich zu unterhalten (Brigitte Bieber, Sandra Frank, Roland Seufert, Ralf Merz und Andre Skuppin).

Weiter ging es nach Hawaii, wo drei fesche Poppenläurer Damen zwei Herren mit ihren Outfits bezirzten. Das Männerballett zog mit seinen Hula-Kostümen das Publikum in seinen Bann (Steffen Heuchler, Rene Jakubowski, Alexander Kirchner, Christian Martens und Sebastian Merz).

Der finale Programmpunkt wurde wieder von den Fußballern gestaltet. Der Sandmann (Fabian Bauer) betrat die Bühne und las den Kindern die Gute-Nacht-Geschichte vom Wolf und den sieben Greislein vor. Die Greislein waren Maximilian Bartenstein, Hagen Barthelmes, Sebastian Dietz, Alexander Heuchler, Andre Kirchner, Florian und Jürgen Kleinhenz und wurden betreut vom Rot(h)käppchen (Steffen Bartenstein). Mitwirkende waren noch der Wolf (Christopher Markert), der Jäger (Andre Pfister) und die Trippers (Uwe Bartenstein, Thomas Frank und Jörg Zimmermann sowie Jack und Watsche (Hagen Barthelmes und Stefan Graf) .

Während des anschließenden Finales, bei dem sich wie in jedem Jahr alle Akteure auf der Bühne versammelten, wurde eine Ehrung vorgenommen. Für 30 Jahre aktive Teilnahme am FC Fasching in Poppenlauer wurde Ralf Merz geehrt.

Nach etwa sechs Stunden endete der FC Faschings-Abend 2017 mit tosendem Applaus und einem restlos begeisterten Publikum.