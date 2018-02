Einfachere Grabpflege in Gaustadt

Mit dem Frühling wird auch die Bepflanzung auf den Friedhöfen intensiviert. Um insbesondere älteren und in der Mobilität eingeschränkten Bürgern oder Familien mit kleinen Kindern die Grabpflege einfacher zu machen, stellten Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamts für den Gaustadter Friedhof eigens praktische Ständer für Gießkannen her. Zudem stifteten sie neue Wasserbehälter, teilt die Stadt mit.

Die städtischen Mitarbeiter haben die Ständer bzw. Halterungen im Winter selbst zusammengeschweißt. "Dann haben wir sie verzinken lassen, damit sie lange schön aussehen und nicht rosten", so Thomas Steger, Abteilungsleiter Friedhofswesen. Rechtzeitig zu Beginn der Frühjahrsbepflanzung wurden sie in der Nähe der Brunnen auf dem Friedhof Gaustadt platziert. Das Garten- und Friedhofsamt stellte zusätzlich - als Service für die Gaustadter Bevölkerung - auch neue Gießkannen zur Verfügung.

"Gerade ältere, mobilitätseingeschränkte Menschen oder Familien mit kleinen Kindern sind dankbar, wenn sie keine eigene Gießkanne von zu Hause mitschleppen müssen", macht Bürgermeister Christian Lange (CSU) deutlich, wie hier die Grabpflege erleichtert werde. Das Engagement und handwerkliche Geschick der Mitarbeiter zeige, dass praktische Hilfestellungen, die eine echte Erleichterung für die Bürger darstellten, nicht teuer sein müssten: Die Kosten für die Ständer samt Gießkannen betrugen insgesamt nur 350 Euro. Und Thomas Steger ergänzt einen weiteren Nebeneffekt: "Es sieht einfach viel ordentlicher aus, wenn die Gießkannen direkt neben den Brunnen aufbewahrt werden." red