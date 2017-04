Eine Woche dreht sich alles um die Freunde aus Kaya

Anlässlich des 45. Jubiläums der Städtepartnerschaft Herzogenaurach-Kaya kommt vom 24. bis 30. April eine offizielle Delegation aus Kaya nach Herzogenaurach, mit Bürgermeister Boukaré Ouédraogo an der Spitze. Das berichtet die städtische Partnerschaftsbeauftragte Rosa Abel. Ferner wird noch vom 25. bis 29. April eine Delegation aus Châtellerault, Kayas französischer Partnerstadt, erwartet.

Aber nicht genug: Voraussichtlich, so schreibt Abel an die Presse, kann man vom 26. bis 28. April auch noch mit einer Delegation der Botschaft von Burkina Faso aus Berlin rechnen.



Trilaterale Konferenzen

In den ersten Tagen stehen für die Gäste aus Burkina Faso Führungen durch die Altstadt von Herzogenaurach an, außerdem ein Besuch von verschiedenen Schulen und Einrichtungen. Doch es wird auch kräftig "gehirnt": Auf zwei Tage sind trilaterale Konferenzen zum Thema Wasser-Hygiene- und Abwassermanagement sowie Abfallwirtschaft angesetzt, die jeweils vormittags stattfinden. Am Mittwoch 26. April, geht es zudem um das deutsch-burkinische Stofftaschenprojekt sowie den internationalen Jugendaustausch, der im Januar 2018 in Kaya stattfinden soll.



Kaya-Lauf und Earth Day

Am 27. April findet ab 17 Uhr der offizielle Empfang der Delegationen im Sitzungssaal des Rathauses statt. Daran nehmen auch die Organisatoren des "Laufs für Kaya" des Gymnasiums Herzogenaurach teil, ebenso wie die Macher des Earth Day mit vielen Firmenvertretern. Denn der Höhepunkt des Jubiläumsaufenthalts wird der Benefizlauf "Lauf für Kaya" in Verbindung mit dem siebten Earth Day Herzogenaurach sein, der am 28. April am Gymnasium Herzogenaurach stattfinden wird. Alle drei Delegationen werden sowohl am Schülerlauf am Vormittag als auch am Firmenlauf am Nachmittag sportlich aktiv sein.



Musik und Gespräch

Außerdem werden alle Gäste im Rahmen des Projekttages am Gymnasium, in mehreren Gruppen aufgeteilt, Vorträge zu aktuellen Themen aus Kaya halten und im Gespräch mit den Schülern des Gymnasiums Herzogenaurach stehen. Ein Musikworkshop mit dem Dresdner Germanistikstudenten und Künstlermusiker Ezékiel Wendtoin Nikiema aus Burkina Faso wird ebenfalls in dieser Zeit stattfinden.

Am 28. April, um 20 Uhr, stellt Pfarrer Emanuel Sawadogo seine Studie "Der Beitrag der Kirche zur schulischen Bildung in Burkina Faso" in der Stadtbücherei vor und steht dem Publikum Rede und Antwort. Er leitet die katholischen Schulen der Diözese Kaya und engagiert sich zur Förderung der deutschen Sprache im Verein "Deutsch für alle".



Abendmesse und Gebet

Am Samstag, 29. April, 18 Uhr, konzelebrieren Pfarrer Hetzel, Pfarrer Emanuel Sawadogo und Pfarrer Jean-Désiré Sawadogo die Abendmesse in der Pfarrkirche St. Magdalena. Voraussichtlich wird es anschließend zudem ein interreligiöses Gebet auf dem Kirchenplatz beziehungsweise im Pfarrsaal geben. Anschließend hat die Gemeinde die Gelegenheit, im Pfarrzentrum St. Magdalena mit den Gästen aus Kaya ins Gespräch zu kommen, bevor es heißt, wieder Abschied zu nehmen. red