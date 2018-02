Eine Flasche macht Furore in der Seßlacher Schule

Stellvertretend für die landkreisweit 580 Schulanfänger empfingen die Erstklässler der Grund- und Mittelschule Seßlach "Emil"-Trinkflaschen. Diese hat die Sparkasse Coburg-Lichtenfels mit 8851 Euro gesponsert. Seit 1997 hat die Sparkasse für diese Aktion bereits 168 000 Euro gespendet. Möglich gemacht hat den Einsatz der Trinkflaschen in Seßlach die FWO, die einen Trinkwasserspender in der Schule installiert hat, dessen Wasser vor Ort frisch abgenommen werden kann - auf Wunsch auch mit Kohlensäure versetzt. Die Grund- und Mittelschule Sonnefeld ist in diesem Jahr Empfänger eines Trinkwasserspenders. Die bruchsichere Flasche im Isobecher und im Stoffbeutel ist ein Beitrag zur Müllvermeidung. So fällt in der Schule kein Plastikflaschenabfall an.

Landrat Michael Busch (SPD) lobte die seit 19 Jahren laufende Aktion. Polizeioberrat Robin Buß, der im Auftrag der Verkehrswacht obendrein noch Sicherheitswesten übergab, bat die Erstklässler um gegenseitige Rücksichtnahme. Schulamtsdirektor Werner Löffler stellte fest, dass im Rahmen der Aktion "Sicher zur Schule, sicher nach Hause" alles getan werde, damit die Kinder unfallfrei zur Schule kommen. Polizei, Eltern und Schule sollten dazu ihren Beitrag leisten, meinte er. dav