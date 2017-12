Einbrecher entkommen unerkannt

Unbekannte Einbrecher drangen am Freitag in ein Einfamilienhaus in Scheßlitz ein und entkamen mit Bargeld, Schmuck und Münzen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 15 und 20.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Anwesen im Meranierweg. Die ungebetenen Gäste durchsuchten auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Räume. Mit Bargeld, Schuck und einer Münzsammlung verließen die Täter das Haus über die Terrassentüre. Sie hinterließen zudem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Ermittler fragen: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Meranierwegs verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat zu dieser Zeit dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg, Telefon 0951/9129-491, entgegen. red