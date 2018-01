Einblick in die Pflege

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, veranstaltet für die Aphasie und Schlaganfall- Selbsthilfegruppe sowie alle Betroffenen oder Interessierten am Mittwoch, 12. April, von 14 bis 16 Uhr einen Vortrag mit anschließender Hausführung im BRK-Haus "mehr LEBEN", Am Steingraben 6. Die Teilnehmer werden über die verschiedenen Aufgabenbereiche der Pflege und die unterschiedlichen Abteilungen informiert. Das Pflegestärkungsgesetz 2 ermöglicht völlig neue Aspekte in der häuslichen Versorgung. Hilfsangebote zusätzlicher Dienste, wie Essen auf Rädern, Hausnotruf und Patientenfahrdienst werden ebenfalls vorgestellt. Erreichbar ist das Haus "mehrLEBEN" mit der Buslinie 1 vom Berliner Platz bis zum Steingraben. Anmeldung bis Dienstag, 11. 4., unter Tel.: 0971/7272-201. red