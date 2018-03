Ein neues Gesicht und viele Aktivitäten

Eine Neufassung der Satzung und Neuwahlen waren in der Jahreshauptversammlung der Marinekameradschaft Forchheim angesagt. Die Satzung wurde problemlos beschlossen und die Wahlen ergaben ein neues Gesicht in der Führungsriege. Horst Wesenberg löste den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Dieter Bartmann-Pöhlmann ab.

Vorsitzender Hans Gerhard Braun bedankte sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Robert Ahlig als Schatzmeister, Irene Braun als Schriftführerin, Bernhard Dittrich als Leiter des Shantychors "Die Regnitzmöven" und Peter Schulte als Leiter der Marinejugend.

Im gut besetzten Marineheim ließ Vorsitzender Hans Gerhard Braun das Vereinsleben im abgelaufenen Jahr in einer Bild- und Videoprojektion Revue passieren. Er dokumentierte die vielfältigen Facetten und die Vielzahl der Aktivitäten dieser einzigen maritimen Vereinigung Forchheims.

Im Jahresdurchschnitt entwickelt der Verein jeden zweiten Tag eine Aktivität, angefangen von den obligatorischen Frühschoppen, Karten- und Spiel eabenden, Singstunden, Jugendgruppenstunden hin zu maritimen Themenveranstaltungen und Vorträgen, Konzerten, maritimen Festen, Exkursionen, Fahrten und mehr.

Mit ihren Veranstaltungen hauche die Marinekameradschaft ihrem frischbeschlossenen Leitbild Leben ein, so der Vorsitzende. Sie will Heimat sein für alle Menschen, die die Liebe zum Wasser, insbesondere aber fürs Meer entdeckt haben. Sie will die Bedeutung des Meeres sowie aller anderen Gewässerräume als Natur-, Kultur-, Wirtschafts- und Lebensraum des Menschen mit ihren Veranstaltungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen.



Sängerfestival im Norden

Die Teilnahme am internationalen Shantyfestival in Travemünde sei das herausragende Ereignis des Jahres für den Shantychor "Die Regnitzmöven" gewesen, berichtet Chorleiter Bernhard Dittrich. Elf weitere öffentliche Auftritte wurden absolviert. Im laufenden Jahr steht die Produktion einer eigenen CD im Vordergrund.

Im abgelaufenen Jahr dominierte bei der Marinejugend der Seesport. Jugendwart Peter Schulte verkündete, dass die Segelbootflotte inzwischen auf zwei Segeljollen, drei Optimisten-Jollen und einen Kajütkreuzer angewachsen sei. Hinzu kommen zwei Knotenbahnen und mehrere Wurfleinen für die weiteren Seesportdisziplinen. Gesegelt wird am Brombachsee. Die Teilnahme an Segelregatten des Deutschen Marinebundes, des Deutschen Seesportverbandes und der Deutschen Marinejugend sind obligatorisch.



Jugend auf Segeltouren

Highlights des Jahres waren das eigene Segellager in Kiel-Laboe, die Teilnahme am Bundesjugendzeltlager in Erfurt und dem Jugendsegellager der Internationalen Seefahrerföderation in Kroatien. Darüber hinaus entwickelt die Jugend Aktivitäten wie den Schiffsmodellbau.

Unterstützt werden die politischen, kulturellen, sportlichen und wissenschaftlichen Aktivitäten der Marinekameradschaft sowohl ideell als auch finanziell durch ihren Dachverband, den Deutschen Marinebund, die größte maritime Vereinigung Deutschlands mit seiner Stiftung Maritime Akademie und seinem Sozialwerk sowie dem Deutschen Seesportverband. red