Ein Wechsel bei der Wehr

Führungswechsel und Rollentausch beim Verein der Freiwilligen Feuerwehr Burghaslach: Martin Albert heißt der neue Vorsitzende der Burghaslacher Brandschützer. Der bisherige Schriftführer ist der Nachfolger von Angelika Frank-Büttner, die nach sechs Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidierte. Neuer Stellvertreter von Albert ist Jochen Schulz, der das Amt vom ebenfalls nicht mehr angetretenen Artur Vogel übernahm. Kassiererin bleibt Ruth Finster, Schriftführerin ist jetzt Angelika Frank-Büttner. Als Beisitzer fungieren wie bisher Markus Kronester, neu gewählt wurden Artur Vogel, Maximilian Jaeckel und Albrecht Finster-Hofmann, welche die Ämter von Georg Kaltenbeck, Christoph Rabenstein und Alexander Rieder übernahmen, die nicht mehr angetreten waren. Zum Vorstand gehören zudem Jugendwart Matthias Graf und der Kommandant Christoph Schorr.

In ihrem Rückblick erwähnte Angelika Frank-Büttner neben diversen geselligen Veranstaltungen als Höhepunkt die Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges LF 20 KAT-S, die im Rahmen eines Gottesdienstes sowie anschließenden Festes durchgeführt wurde und viel Beachtung durch die Bevölkerung gefunden habe. Aus Vereinsmitteln wurden die Ausgaben für ein Tablet, das unter anderem für die Atemschutzüberwachung verwendet werden kann, sowie für Ausgehuniformen bestritten.

Positiv vermerkte die scheidende Vorsitzende, dass sich während ihrer Amtszeit immer ausreichend Helfer zur Unterstützung bei den diversen Vereinsaktivitäten einfanden. Gleichzeitig hätte sie sich jedoch gewünscht, dass die Helfer rechtzeitig im Vorfeld ihre Hilfe zusichern. Dies sei jedoch wohl derzeit generell ein gesellschaftliches Problem, sich nicht festlegen zu wollen.

Kommandant Christoph Schorr berichtete, dass derzeit 45 aktive Feuerwehrleute ihren freiwilligen Dienst leisten, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeute. Dies sei jedoch auch darauf zurückzuführen, dass viele Kameraden aus den Ortsteilen oder in der Marktgemeinde arbeitende Brandschützer aus anderen Ortschaften zur Burghaslacher Feuerwehr dazugestoßen seien. Die auf dem Land so wichtige Tagesbereitschaft konnte dadurch wesentlich verbessert werden. Insgesamt wurde man zu 26 Einsätzen gerufen, was auch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeute. Einsätze, welche "an die psychische Belastungsgrenze gehen", seien mithilfe eines Notfallseelsorgers aufgearbeitet worden. Schorr appellierte an die Brandschützer, sich zumindest einmal im Monat an den Übungen zu beteiligen, da man viele Gefahrenlagen im Einsatzgebiet abdecken müsse.

Die Jugendfeuerwehr bestehe aus zwölf Personen und beteiligte sich bei verschiedenen Veranstaltungen. Die Wichtigkeit einer Jugendfeuerwehr lasse sich daran erkennen, dass sich ein Großteil der aktiven Wehr aus ehemaligen Jugendfeuerwehrlern rekrutiere.

Bürgermeister Armin Luther, selbst Mitglied der Burghaslacher Feuerwehr, betonte, dass die Gemeinde im vergangenen Jahr viel Geld in die Feuerwehr investiert habe.

Das neue Fahrzeug schlug mit ungefähr 260 000 Euro zu Buche, teilweise neue Kleidung sowie Lehrgangsgebühren für alle Feuerwehren der Marktgemeinde bedeuteten Kosten in Höhe von rund 52 000 Euro.

Trotzdem werde er die Wehren auch weiterhin "voll unterstützen". red