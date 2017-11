Ein Pärchen wie aus dem Bilderbuch: Sie küssten und sie schlugen sich

Dass es zwischen zwei parallel zueinander fahrenden Radlern zu einer Körperverletzung kommen kann, ist möglich. Doch Umstände, Begleiterscheinungen und Zeugenaussagen dazu wirkten am Dienstag im Amtsgericht leicht merkwürdig.

Immer wieder suchte die 22-jährige Frau im Zeugenstand vor Richter Stefan Hoffmann Blickkontakt zu dem Mann, der ihr zugesetzt hatte. Oder zugesetzt haben soll. Mit zwei Fußtritten während des Fahrens habe sie der zwei Jahre ältere Arbeiter am 10. Oktober 2016 in Lichtenfels vom Rad befördert. Doch heute wie damals sind die junge Frau und der junge Mann ein Paar. Ob das allerdings der Grund dafür war, weshalb sich die junge Frau vor Gericht weniger deutlich zu ihren Schmerzen äußerte als noch frisch nach dem Erlebnis bei der Polizei, war nicht ergründbar. Auf der Wache gab sie Schmerzen an Beinen und Rücken zu Protokoll. Im Zeugenstand äußerte sie sich milder: "Mein Bein hat ein bisschen wehgetan, aber sonst ist eigentlich nix passiert."

Aber das war nicht alles an diesem Oktobertag, denn bald nach den Tritten sollte noch ein weiterer Vorfall folgen. Dann nämlich, als die junge Frau etwas aus der gemeinsamen Wohnung mitgehen ließ, was ihr Freund lieber behalten hätte: ein von ihr an ihn gemachtes Geschenk in Form einer Jacke.

Laut Anklageschrift habe der 24-jährige damalige Lichtenfelser an der Frau gezerrt, sie geschubst und samt der Tasche vom Fleck gezogen. Darin sah Staatsanwältin Franziska Winkler ein weiteres Vergehen. Erst recht, weil der Beschuldigte zum damaligen Zeitpunkt unter offener Bewährung stand und besser unauffällig geblieben wäre.



Fußtritte der Freundin

Doch der konterte die Vorwürfe seitens des Gerichts mit der Aufzählung dessen, was auch ihm angetan worden ist. Oder angetan worden sei. Fußtritte gegen Bauch und Kopf habe er einstecken müssen, als er die Jacke von der auf dem Boden liegenden Frau habe an sich nehmen wollen. Die Gewaltvorwürfe suchte er auch zu entkräften: "Da sie gewusst hat, dass sie in der Opferrolle war, hat sie rumgeschrieen." Als Grund für den Eklat auf den Fahrrädern nannte er seine Verärgerung darüber, dass da "mal was mit einem anderen Jungen war. Sie hat mit einem hin- und hergeschrieben." Eigentlich sei der Vorfall lapidar gewesen, doch dann "sind auch schon die Nachbarn rausgekommen und dann hieß es gleich: Der Junge und das Mädchen dort!"

Dass Franziska Winkler ihm eigentlich eine "goldene Brücke" habe bauen wollen, verstand der Angeklagte nicht auf Anhieb. Sie plädierte nämlich für eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage. Dagegen protestierte der 24-Jährige und durfte sich anhören, dass er, unter Bewährung stehend, die Füße hätte still halten müssen. Doch versöhnlich gegen ihn dürfte das Gericht auch die Aussage der Zeugin gestimmt haben. Höhepunkt ihres Erinnerns: "Ich würde nicht sagen, dass ich hingefallen bin - eigentlich net."

Dafür durfte sie sich die Schelte Winklers anhören, die ihr klar auseinandersetzte, dass man sich durch übertriebene oder falsche Aussagen bei der Polizei auch einer falschen Verdächtigung strafbar machen könne. Das Verfahren wurde eingestellt. Jedoch verbunden mit der Auflage, wonach der Beschuldigte 1200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen habe.