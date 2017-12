Ein Neugeborenes erleuchtet die Welt

Strahlende Kinderaugen gab es an Heiligabend in der Zeller Pfarrkirche. Zur Kinderkrippenfeier, organisiert vom Kinderkirchenteam und Kindergottesdienstkreis Zell, hatten die jungen Mitwirkenden eine Geschichte einstudiert, zum Gedenken an Jesu Geburt.

Andreas Schlegelmilch, Lukas Leitzke und Alina Licha erzählten, wie sich die Hirten mit ihren Gaben trafen. Gleichzeitig stellten die weiteren Akteure eindrucksvoll bildlich dar, welche Geschenke sie hatten. Dabei war die Kerze eines armen Hirtenjungen die symbolisch eindrucksvollste Geste, denn Jesus erleuchte die Welt mit seiner Geburt. Pfarrer Jürgen Schwarz, der den Gottesdienst leitete, freute sich, dass auch dieses Jahr wieder viele Zeller Kinder sich engagierten und mitspielten. Stellvertretend für die Pfarrgemeinde bedankte sich Heike Huttner bei allen Mitwirkenden und Helfern im Hintergrund für das perfekte Miteinander. cl