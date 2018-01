Ein Fest mit viel Musik in Baunach

Ein Fest vor historischer Kulisse feiert der Musikverein am kommenden Wochenende, Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, nahe der Lauter im Zentweg an der Zehntscheune und im Garten des alten Kindergartens.

Dazu lädt der Verein Stadtkapelle Baunach e.V. Interessierte, Förderer, Vereinsmitglieder und Freunde guter Musik und musikalischer Geselligkeit ein.

Zum Auftakt am Samstagabend spielt ab 18 Uhr das Jugendblasorchester Oberhaid unter Leitung von Thomas Steinhardt.

Den Weißwurst-Frühschoppen am Sonntagmorgen, 10 Uhr, begleitet das Hauptorchester der Stadtkapelle Baunach.

Zu einem kreativen Stelldichein verschiedener Ensembles des Vereins, das die gesamte Bandbreite der musikalischen Wirkens aufzeigt, lädt der Verein am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ein. Abends ab 18 Uhr spielt ein weiteres Mal die Stadtkapelle unter der musikalischen Leitung von Gerhard Himmel.

Anschließend tritt das jüngste Ensemble des Vereins auf: "Triple B" unter der Leitung von Annika Gleußner. red