Ein Fahrzeug, das es in sich hat

Der Feuer- und Katastrophenschutz der Marktgemeinde wird durch die Ersatzbeschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeug LF 20 Kats in Zukunft gewährleistet. Der Beschluss fiel in der Sitzung des Gemeinderats am Montag einstimmig. Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech (FW) betonte, dass die Entscheidung unumgänglich sei. Er berief sich auch auf die Stellungnahme des Kreisbrandrates Timm Vogler, der die beabsichtigte Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges als eine wesentliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Wehr ansah, die aus fachlicher Sicht dringend erforderlich sei.



35 Jahre auf dem Kühler

In diesem Zusammenhang sprach der Bürgermeister der der Feuerwehr Lob und Dank für die vorbildliche Pflege der Fahrzeuge und die Geduld für die doch zögerliche Entscheidung aus. Das neue Fahrzeug werde das 35 Jahre alte LF 16 ersetzen und sei mit Geräten für den Katastrophenschutz ausgerüstet, erläuterte Friedlein-Zech. Das Fahrzeug belaste diesen Haushalt nicht und werde vermutlich erst 2018 oder 2019 zur Verfügung stehen. "Der Kämmerer hat aufgezeigt, dass wir in der Lage sind, diese Anschaffung zu verkraften", sagte er. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister auf rund 375 000 Euro, abzüglich des Zuschusses in Höhe von 92 000 Euro vom Land Bayern und 5000 Euro vom Landkreis Lichtenfels. Ein höherer Zuschuss bei der Beschaffung im Rahmen kommunaler Zusammenarbeit werde geprüft. Zurzeit liefen Gespräche mit dem Markt Ebensfeld. Um noch die Abgasnorm Euro 5 zu erhalten, müsse das Auto laut Hersteller heuer bestellt werden.

Kämmerer Tobias Grünbeck befürwortete die hohe Investition. In den Eckdaten zu den Haushaltsentwürfen der kommenden Jahre hatte er für 2019 die Summe von 400 000 Euro einkalkuliert. Er schätzte, dass die Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer in den Jahren 2017 bis 2019 stabil blieben. "Wir können von jährlich 1,1 Millionen Euro ausgehen", prognostizierte Grünbeck. Eine Kreditaufnahme sei nicht vorgesehen.

Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech informierte das Gremium über den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt-Marktzeuln, der am 5. Mai beraten und beschlossen wurde. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 725 350 Euro, der Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 51 100 Euro ab. Schulden sind keine vorhanden, Kredite werden nicht aufgenommen. Die Verwaltungskostenumlage beträgt 186,57 Euro je Einwohner und bedeutet für den Markt Marktzeuln bei 1539 Einwohnern eine Gesamtumlage von 287 136 Euro.

Der Gemeinderat bestätigte die Neuwahl des Kommandanten der Feuerwehr Marktzeuln, Bernd Schmitt. Die Wahlperiode dauert sechs Jahre bis zum 6. April 2023. Für die Landrats- und Bundestagswahlen am 24. September wurden ein Stimmbezirk mit Sitz in der Schule und ein eigener Stimmbezirk für die Briefwahl im Rathaus festgelegt. Für die Urnenwahl stehen Vorstand Bürgermeister Friedlein-Zech (FW Marktzeuln) und als Stellvertreterin Zweite Bürgermeisterin Petra Niechziol (SPD) zur Verfügung. Die Briefwahl leitet Dritter Bürgermeister Erwin Grünbeck (CSU), der von Karlheinz Bram (FWM) vertreten wird.



Neues vom Netzbetreiber

Netzbetreiber Tennet hatte den Bürgermeister über den zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplanes 2030 informiert. Danach wurden drei Alternativen zum Projekt P 44 untersucht, die auch Marktzeuln betreffen. Alle drei alternativen Stromtrassen führen über Redwitz und werden von Tennet aus Gründen netztechnischer Effizienz abgelehnt. "Eine Umsetzung dieser Varianten zieht weitere Netzverstärkungen auf anderen Leitungen zwischen Thüringen und Hessen und im nordbayerischen Raum in nicht erheblichem Umfang nach sich", heißt es in der E-Mail an den Bürgermeister.

Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gab der Bürgermeister bekannt, dass der Auftrag für den Breitbandausbau mit einem Volumen von 284 000 Euro an die Deutsche Telekom vergeben sei. Das Büro Reuter-Netzconsulting solle ein Masterplan für das schnelle Internet in Marktzeuln ausarbeiten. Zur Erneuerung der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Marktzeuln-Michelau werde bereits in diesem Jahr der erste und höchste Beitrag von den Bürgern erhoben, gab der Bürgermeister bekannt. Jutta Stark (FWM) bezeichnete diese Belastung als unglücklich, da die Einwohner noch die letzte Rate für die neue Trinkwasserversorgung bezahlen müssten. Friedlein-Zech stimmte zu, erinnerte aber daran, dass laut gesetzlicher Verpflichtung die Modernisierung der Kläranlage in Michelau bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein müsse.