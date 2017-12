Ein Einbrecher macht den Haßfurter Stadtteil Augsfeld unsicher

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Samstag sein Unwesen im Haßfurter Stadtteil Augsfeld getrieben. Nachdem der Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen war und eine Großfahndung der Polizei ausgelöst hatte, wurden im Laufe des Samstags weitere Taten gemeldet, die vermutlich auf das Konto desselben Täters gehen, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr hatte sich der Einbrecher über eine Hintertüre gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Pfarrer-Kraiß-Straße verschafft. Er durchsuchte im Innenraum mehrere Handtaschen und eine Geldbörse, als die Bewohner auf ihn aufmerksam wurden. Sofort rannte der Täter mit 50 Euro Beute davon.

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Unbekannten ein. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Im Laufe des Samstags meldeten sich weitere Augsfelder, die vermutlich von demselben Täter ungebetenen Besuch hatten. So durchsuchte ein Unbekannter in der Hohwanner Straße drei in einem Hof abgestellte Autos und erbeutete einige hundert Euro. Gleichgelagertes trug sich in der Straße "Im Moos" zu. Hier durchsuchte der Täter drei Garagen und zwei Wagen, ohne Beute zu machen. Zigaretten und ein Navigationsgerät fand der Dieb in einem Pkw, der in einer Garage in der Pfarrer-Kraiß-Straße abgestellt war.



Weitere Versuche

In der Bamberger Straße stöberte der Täter in den Nebenräumen eines Wohnhauses und ebenfalls in einem im Hof geparkten Auto. Dem Sachstand nach wurde nichts gestohlen. Aus Sicht des Täters erfolglos blieb sein erneutes Eindringen in eine Garage und eine Holzhalle in unmittelbarer Nachbarschaft.

Die Polizei bittet zur Aufklärung der Taten um Hinweise von Zeugen. Wem in Augsfeld im Laufe des Freitags und bis in die Samstagmorgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 09521/9270 bei der Haßfurter Polizei zu melden. red