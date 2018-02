Ein Eichenwald mitten im Wasser

Gertrud Glössner-Möschk



Sie sind bis zu vier Meter lang und hart wie Eisen: Mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht aber noch viel länger, haben Hunderte von Eichenpfählen zuverlässig die Fundamente der Unteren Mühlen getragen. Seit Anfang Januar werden sie sorgfältig und Stück für Stück von Archäologen aus der Erde gegraben, um Platz zu schaffen für das neue Fundament der Sterzersmühle und das künftige Welterbezentrum.



Unter Wasser hart wie Eisen

Fast 300 Stück wurden schon geborgen, mit insgesamt "an die 1000" rechnet Claus Vetterling vom beauftragten Grabungsbüro. Die Pfähle werden dendrochronolgisch (Auswertung der Jahresringe) untersucht, um ihr Alter festzustellen. Nach den Erwartungen von Architekt Heinz Rosenberg dürften die jüngsten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die ältesten aus dem Mittelalter stammen.

Unter Wasser war das Holz nicht dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt. Es blieb deshalb hervorragend erhalten und wurde hart wie Stein. Lediglich am ihrem oberen Ende konnte es bei einem gesunkenen Wasserspiegel passieren, dass Luft an die Pfähle kam und sie dort faulten.

Die am besten erhaltenen Exemplare sollen im Welterbezentrum als Ausstellungsstücke aufbewahrt werden, um an ihrem Beispiel die Bauweise und die Entwicklung des Bamberger Mühlenviertels zu erläutern. Für den Rest wird noch eine Verwendung gesucht. Es gibt die Idee, aus den alten Pfählen hübsche Souvenirs machen zu lassen.



Brücke muss verstärkt werden

Bis zu sechs Archäologen arbeiten seit Anfang Januar täglich auf der Baustelle mitten im Wasser. Sie werden voraussichtlich noch weit bis in den März mit der Bergung der Pfähle beschäftigt sein. Die nicht unerheblichen Kosten trägt der Bauherr, der später auch das Wasserkraftwerk betreiben wird. Beim Neubau der Unteren Mühlen wird man sich laut Rosenberg anderer, weitaus moderner Techniken bedienen. Das Gebäude wird auf sogenannten Stabverpresspfählen stehen, die zwölf Meter in die Tiefe reichen und in den Fels gerammt werden. Dafür ist ein 35 Tonnen schweres Bohrgerät nötig. Damit dieses überhaupt zum Einsatz kommen kann, muss die für maximal 30 Tonnen ausgelegte Brücke an der Bischofsmühle statisch verstärkt werden. Diese Arbeiten laufen gerade.

Die Statik der Zufahrt ist aber nicht die einzige Schwierigkeit bei dieser Baustelle im Herzen der Altstadt und mitten im Fluss: Es gibt auch extrem wenig Platz für die notwendigen Baustelleneinrichtungen wie Toiletten sowie Aufenthalts- und Büroräume. Auch an Flächen zum Lagern von Baumaterial mangelt es. Alles Dinge, die die Kosten in die Höhe treiben. Trotz der Probleme liegt man gut im Zeitplan. Rosenberg ist zuversichtlich, bis zum Herbst 2018 fertig zu werden. Spätestens im darauffolgenden Sommer sollen die Bamberger und ihre Gäste auf Planken mitten im Wasser sitzen und den Blick auf das Alte Rathaus genießen können. Unter ihren Stühlen saugt dann eine hochmoderne Kaplan-Turbine das Regnitz-Wasser an und verwandelt die Energie in Strom - und das völlig geräuschlos, verspricht Rosenberg.