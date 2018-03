Ein Brückenbauer zwischen den Kulturen

1997 wurden sowohl in Kulmbach als auch im türkischen Bursa Unesco-Clubs gegründet. Der Kulmbacher feierte jetzt mit Gästen aus Bursa in der Hans-Wilsdorf-Schule sein 20-jähriges Bestehen.

Vorsitzender Hartmut Schuberth ist allerdings sogar schon seit 1985 im Sinn des Unseco-Gedankens aktiv. Ihm überreichte Angelika Hüfner die goldene Unesco-Nadel. Im deutschen Unesco-Forum, deren Sprecherin Hüfner ist, sind derzeit acht Clubs aktiv, der Kulmbacher mit seinen 116 Mitgliedern ist der einzige in Bayern.

Die Tätigkeit von Beruflichem Schulzentrum und Club als Brückenbauer zwischen den beiden Kulturen war 1998 Basis für die Gründung einer Städtepartnerschaft zwischen Bursa und Kulmbach, blickte Hartmut Schuberth zurück. Neben den verschiedenen Begegnungen mit den Partnern aus und in der Türkei ("Die Gastfreundschaft, die wir dort erlebten, bringen wir in Deutschland einfach nicht fertig") beschrieb Schuberth auch das Projekthaus im Dorf Cumalikizik nahe Bursa.



Hilfe zur Selbsthilfe

Dort haben die Clubs und Schulen mit Unterstützung der Lions-Clubs beider Städte ein vom Verfall bedrohtes Fachwerkhaus restauriert, in dem Jugendliche und Erwachsene aus dem Dorf Zukunftsperspektiven aufgezeigt bekommen, die ein Verbleiben in ihrer ländlichen Heimat am Rande der Großstadt lohnenswert erscheinen lassen.

Hilfe zur Selbsthilfe leisten die deutschen Unesco-Clubs; ausschließlich Anschubhilfen für Kleinprojekte vor Ort, ohne eigene kulturelle Verhaltensweisen zu exportieren. Die Welt funktioniert überall, nur überall anders. Der Kulmbacher Club ist in der Region Bursa und jetzt auch in Tansania aktiv, andere in Asien oder Lateinamerika.

Bei diesen Projekten geht es vorrangig um den Auf- und Ausbau von Schulen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Lehrwerkstätten, aber auch um den Bau von Bewässerungsanlagen und die Anschaffung landwirtschaftlicher Geräte, oder die Schulspeisung von Kindern, die während der Woche wegen der großen Entfernungen nicht nach Hause können.

Der Aufgabenbereich der Organisation der Vereinten Nationen umfasst die Förderung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie die Kommunikation und Information darüber. Dazu gehören zum Beispiel ganz banal die aktuelle Begegnung der türkischen Gäste zum Kulmbacher Club-Jubiläum, die Besichtigung historischer Stätten oder das Kennenlernen der fränkischen Kultur. Seit 1985 gibt es die Zusammenarbeit des Beruflichen Schulzentrums mit dem Tophane Teknik Lise (Technischem Gymnasium) in Bursa.



Kontakte auf vielen Ebenen

Seit 2008 bestehen enge Kontakte zwischen einem Kindergarten in Bursa und dem Paul-Gerhardt-Kindergarten, wobei die Kita in Kulmbach die einzige Einrichtung in Deutschland ist, die schwerpunktmäßig den Leitlinien des Unesco-Gedankens folgt. "Kinder sind von Natur aus erst einmal tolerant und respektieren ohne Weiteres Andersartigkeit", stellte Kita-Leiterin Monika Hoffmann fest. Durch den Brand "ihres Hauses" konnten selbst Drei- bis Fünfjährige selbst erleben, was es zum Beispiel für Flüchtlinge bedeutet, ihre Unterkunft und ihre Heimat verloren zu haben.

Hartmut Schuberth sprach nicht laut, aber deutlich die Situation an, wenn afghanische Flüchtlinge aus juristischen Gründen wieder zurückgeführt werden sollen, obwohl sie hier de facto zwischenzeitlich in Ausbildung sind und auch in der Wirtschaft gebraucht werden.

Von ihren interkulturellen Erfahrungen, die ihnen durch den Unesco-Club ermöglicht wurden, berichteten Vanessa Schielke und Vinzenz Pyka.

Vanessa war bei einem Treffen in der euro-afrikanischen Akademie in Beirut, wo sie Jugendlichen aus Jordanien oder Tunesien begegnete; Vinzenz machte vor zwei Jahren ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in Bursa.