Ehrenkommandant gestorben

Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Steinwiesen trauert um ihren Ehrenkommandanten. Kurz vor seinem 85. Geburtstag, den er am 14. Januar hätte feiern können, starb Ludwig Ströhlein nach kurzer, schwerer Krankheit. Ströhlein trat am 1. Juni 1951 im Alter von 19 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Steinwiesen ein. Zu dieser Zeit war die Feuerwehr Steinwiesen unter anderem noch mit einer handbetriebenen Feuerspritze (Klappera) ausgestattet. Bereits zwölf Jahre nach seinem Eintritt übernahm er das Amt des Kommandanten und führte seine Wehr bis 1978. Darüber hinaus blieb er "seiner" Feuerwehr auch im Verein treu und war hier von 1983 bis 1995 als Beisitzer in der Vereinsleitung tätig.

1963 stellte Ströhlein mit seiner Führungsmannschaft ein neues Löschgruppenfahrzeug in Dienst; das LF 8-TS der Firma Magirus, das erst im Januar 1994 durch das jetzige LF 8/6 abgelöst wurde. Auch beim Neubau des Gerätehauses 1984/1985 stand Ströhlein den Verantwortlichen mit Rat und Tat zur Seite und war beim Innenausbau arbeitsmäßig tätig.

Erwähnenswerte Einsätze während seiner Amtszeit waren etwa am 29. Februar 1968 ein Scheunenbrand bei Erhard Kuhnlein (Schuhmichl), am 6. April 1974 der Großbrand in der Porzellanfabrik, der einen Schaden von rund einer Million Euro verursachte oder am 23. März 1976 der Brand im Remitzhof.

1977 wurde ihm das staatliche Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst am Nächsten verliehen. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen in Steinwiesen wurde ihm 1980 der Titel "Ehrenkommandant" durch die Vereinsleitung der FF Steinwiesen zugesprochen.

1995 erhielt er für sein ehrenamtliches Wirken im sozialen und kulturellen Bereich vom Markt Steinwiesen eine Ehrenurkunde und das Ehrenzeichen in Silber. Der Kreisfeuerwehrverband Kronach verlieh ihm 2008 in Würdigung besonderer Verdienste um das Feuerwehrwesen im Landkreis das Ehrenkreuz in Silber.

Ströhlein war seiner Feuerwehr bis zum Schluss treu. In der diesjährigen Jahreshauptversammlung wäre er für 65 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt worden. Die FF Steinwiesen verliert mit Ströhlein einen Aktivposten. Sie bedankt sich bei Ströhlein für all seine Bemühungen und spricht seiner Ehefrau, sowie seinen Söhnen, Enkeln und allen Familienangehörigen ihr herzlichstes Beileid aus. sd