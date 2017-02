Ehrenbürger Alfons Boone ist gestorben

Der Ehrenbürgermeister der Stadt Turnhout, Alfons Boone ist tot. Wie der Stadt Hammelburg jetzt mitgeteilt wurde, ist der Ehrenbürgermeister der Stadt Turnhout, Alfons Boone bereits am 24. Januar verstorben. Er hatte sich um die Städtepartnerschaft verdient gemacht.

Geboren wurde Alfons Boone am 30. Juni 1923 in Turnhout. Die Städtepartnerschaft Turnhout-Hammelburg war ihm ein Herzensanliegen, und so hat er das Zustandekommen der Partnerschaft maßgeblich unterstützt. "Ich bin heute ein glücklicher Mann", waren seine Worte, als er am 7. September 1974 zusammen mit Bürgermeister Karl Fell die Gründungsurkunde der bis heute lebendigen Städtepartnerschaft unterzeichnete.

Aufgeschlossen und offen hat er den Weg innerhalb des Turnhouter Magistrats geebnet, die Kontakte zu den verantwortlichen Persönlichkeiten hergestellt und den Austausch der Bürger untereinander von Anfang an unterstützt.

Am 1. Oktober 1979 hat ihm die Stadt Hammelburg aufgrund seiner hervorragenden Verdienste zur Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Partnerstädten die höchste Auszeichnung der Stadt Hammelburg, das Ehrenbürgerrecht, verliehen.

Die klare und bejahende Haltung zur Städtepartnerschaft Alfons Boones kam bei zahlreichen Gelegenheiten und Besuchen zum Ausdruck. Und auch nach seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister der Stadt Turnhout 1976 blieb Alfons Boone der Städtepartnerschaft wohlgesonnen, teilt die Stadt Hammelburg mit.

Eine der letzten offiziellen Begegnungen fand anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum 2004 in Turnhout statt. Beim 40-jährigen Jubiläum 2014 konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. An der Beisetzung amheutigen Dienstag nimmt auch eine Delegation aus Hammelburg teil. red