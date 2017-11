Ebermannstadter Verwaltung lädt zum Sommerfest am Rathaus ein

Die Verwaltung der Stadt Ebermannstadt lädt alle Interessierten am Sonntag, 9. Juli, von 14 bis 17 Uhr zum Sommerfest am Rathaus ein. "Nach einer erfolgreichen Neuorganisation der Kernverwaltung soll die Öffentlichkeit darüber informiert werden, wie die Zuständigkeiten auf die Ansprechpartner innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft verteilt sind", schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.



Buntes Rahmenprogramm

Damit aus diesem Tag der offenen Tür ein Sommerfest wird, bieten Vereine und städtische Kooperationspartner ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Mit dabei sind die Stadtwerke, die Friedwald GmbH, die Fliegerschule Feuerstein, Consolare, Donum Vitae, die Werbegemeinschaft, das Zentrenmanagement, der TSV -Abteilung Fußball und Kegeln-, die Feuerwehr, die Musikschule, das Jugendbüro, das Heimatmuseum, Ballon Romantik, die Bücherei, der Freundeskreis Chantonnay, die Asylsozialberatung Diakonisches Werk, die Wasserwacht, die Seniorenvertretung, der Kreativmob sowie der Kulturkreis.

Livemusik und Kulinarisches aus der Region sind weitere Bestandteile des Rundum-Wohlfühl-Programms. Um 14.30 Uhr zum Beispiel findet eine Führung im Heimatmuseum statt. Zu jeder vollen Stunde gibt es bei Interesse Führungen durch das Rathaus.

Um 15 Uhr können sich Kinder auf eine Lesung freuen und um 16 Uhr werden Fundfahrrädern versteigert. red