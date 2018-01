Ebensfelder Trainer bleiben

Überaus zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des TSV Ebensfeld mit dem bisherigen Saisonverlauf der beiden Herrenmannschaften in der Fußball-Bezirksliga und Kreisklasse 1 Bamberg und der Arbeit der beiden Trainer. Die Vertragsverlängerung per Handschlag war somit nur reine Formsache. Trainer-Urgestein Klaus Gunreben, der die erste Mannschaft nach dem Abstieg aus der Landesliga zur Winterpause auf Platz 2 führte, geht somit in sein viertes Jahr beim TSV Ebensfeld. Thomas Helmreich, der Coach der "Zweiten", belegt mit dem Aufsteiger nach seinem Amtsantritt zu Beginn dieser Serie momentan eine beachtlichen siebten Tabellenplatz, so dass das Saisonziel Klassenerhalt schon fast erreicht ist. red