Düchtel zog in Zeil alle Register

"Hennagschrei" und Vogelgesang von Kuckuck und Nachtigall waren unter anderem im Orgelkonzert zur Osterzeit in der Pfarrkirche in Zeil zu hören. Unter der Überschrift "Gottes Tierreich und die Orgel" lockerte der Organist Professor Norbert Düchtel sein Konzertprogramm auf.

Mit den drei Kompositionen "Canzon über das Henner- und Hannergeschrey", der "Toccata on lo Scherzo Cuccu" und der "Aria bizzara del Rosignolo" (Nachtigall) der Komponisten Alessandro Poglietti und Bernardo Pasquini (für Orgel bearbeitet von N. Düchtel) entlockte der Regensburger Orgelprofessor dem Instrument außergewöhnlich Töne und bewies, dass auch der Tiergesang authentisch auf der Orgel nachempfunden werden kann.

Bereits zu Beginn des Konzertes beglückwünschte der einstige Regensburger Orgelsachverständige die Pfarrgemeinde für das tolle Instrument der Bamberger Orgelbauwerkstätte Eichfelder. Wie Norbert Düchtel verriet, hätte er bei der Vorbereitung auf das Konzert das Instrument am liebsten gar nicht mehr verlassen, weil es so viel Freude bereite, darauf zu spielen und vielseitige Registrierungen möglich sind. So könnten auf dem Instrument die Werke verschiedenster Musikepochen gut dargestellt werden. Der Orgelprofessor lobte auch die in Zeil regelmäßig stattfindenden Orgelkonzerte.



Zwei Jubilare

Den Rahmen des Konzertes spannten jedoch die Komponisten Georg Philipp Telemann und Justin Heinrich Knecht, deren 250. bzw. 200. Todesjahr heuer gedacht wird. So eröffnete Norbert Düchtel das Konzert mit einem Violinkonzert Telemanns, welches von Johann Gottfried Walther auf die Orgel übertragen wurde.

Dem folgte Telemanns Triosonate in D-Dur ud Stücke von Justin Heinrich Knecht.





In Zeil bewies der Organist Norbert Düchtel durch sein leichtes, akkurates, aber dennoch virtuoses Orgelspiel, dass er ein Meister seines Instruments ist. Nicht nur durch die abwechslungs- und farbenreiche Registrierung konnte man die Liebe des Interpreten zur barocken und klassischen Musik erkennen. Dem lang anhaltenden Applaus dankte Norbert Düchtel mit einer Zugabe aus dem "Karneval der Tiere".

Das nächste Orgelkonzert in St. Michael in Zeil findet am Sonntag, 1. Oktober, um 17 Uhr zur Kirchweih statt. An der Orgel sitzt dann wieder Ralf Hofmann.