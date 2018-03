Dreitägiges Fest der Landwirtschaft

Um die 30 000 Besucher sind in den vergangenen Jahren zur Frühjahrsmesse von Landtechnik Müller in Holzhausen gekommen. "Die Eröffnung der Landtechnik-Messe beim Unternehmen Müller wandelt auf dem Grat, Politik, Wirtschaftsinteresse, Unterhaltung und Bodenständigkeit zu einer Mischung zu verschmelzen, die es kaum woanders in der Region gibt", begann der Bericht über die Messe im vergangenen Jahr.

Die Mischung aus Infos, Spaß und Show wird auch heuer wieder die Massen anlocken: Von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 19. März. Und das zum 50. Mal. Am Aktions-Wochenende können sich die Besucher über das Neueste aus den Bereichen Garten, Land und Forst informieren.

Beeindruckend sind sicherlich wieder die modernsten Land- und Kommunalmaschinen, die am Aktions-Wochenende präsentiert und demonstriert werden. Bäuerliche Selbstvermarkter und ökologisch orientierte Unternehmen haben laut Pressemitteilung mittlerweile einen Stammplatz auf der Messe. Ob Bauernbrot, Räucherforelle oder Bio-Apfel - sie zeigen in der "Grünen Markthalle" ihre Waren, lassen probieren.

Der Auftakt am Freitag ist traditionell der Informations- und Diskussionstag der bäuerlichen Landwirtschaft. Ehrengast ist Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Sie spricht um 10 Uhr zum Thema "Starke ländliche Räume - Heimat mit Zukunft".

Der Auftakt-Freitag ist aber auch der Tag für Schlagerfans. Heuer wird ein Mädchenschwarm der 1960er Jahre für Stimmung sorgen: Ab 14 Uhr tritt Michael Holm in der Festhalle auf. Hits wie "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" gehören zum Programm. Ab 15.30 Uhr heißt es Spitze, Samt & Seide bei der traditionellen Modenschau.

Am Samstag ab 10.30 Uhr eröffnen die "Die Rossinis" das musikalische Programm. Ab 14.30 Uhr erobern die "Troglauer Buam" mit ihrer Heavy Volxmusic die Aktionsbühne.

Am Messesonntag spielt ab 10 Uhr traditionell die "Blaskapelle Rannungen" auf. Wer sich schon immer fragte, was Sportholzfällen ist: Der deutsche Meister Robert Ebner und Steffen Graf messen am Sonntag ihre Kräfte. Sie zeigen mehrmals spektakuläre Aktionen, so Landtechnik Müller. Auch die Besucher können hier ihr eigenes Talent unter Beweis stellen.

Traditionell mit Trommelwirbel, Klamauk und viel Haut sorgt die Gruppe "Os Peixes do Samba" ab 14 Uhr für Abwechslung zwischen den Landmaschinen. Da ziehen auch die "Rucksack-Musikanten" mit fränkischer Blasmusik und Hits über das Gelände.

Am Samstag und Sonntag hat der Messekindergarten geöffnet. Rund um Holzhausen und das Messegelände sind Parkplätze ausgewiesen.

Die Frühjahrsmesse ist von Freitag, 17. März bis Sonntag, 19. März jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.