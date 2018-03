Dreimal erste Preise für junge Musiker aus dem Landkreis Haßberge

Viel Applaus gab es für drei junge musikalische Nachwuchstalente aus Haßfurt und Hainert, die am Freitag beim Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" in Schweinfurt mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurden.

Paula Sczesny (14 Jahre) aus Haßfurt zeigte ihr Können am Klavier mit dem akkuraten Vortrag des Präludiums in g-moll aus dem "Wohltemperierten Klavier" von Johann Sebastian Bach, an welches sich die wuchtige und schwere Rhapsodie von Johannes Brahms in der gleichen Tonart anschloss.



Kraft und Gefühl

Im Kontrast dazu gelang es der jungen Pianistin, den verträumten Charakter des Chopin-Nocturne op 9,1 herauszuarbeiten. Brilliant war der abschließende schnelle, viel Kraft erfordernde Vortrag des "Rondo alla turca" von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Jungpianistin spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr und wurde von Johannes Böhm (Musikschule Dreiklang, Haßfurt) auf den Wettbewerb vorbereitet.

Ein hervorragendes Ergebnis erzielten auch die Schlagzeuger Henri Ankenbrand (Hainert) und Dominik Lenhart (Haßfurt). Die beiden Nachwuchstalente sind erst zehn Jahre alt, aber konnten in ihrer Altersgruppe für die Kategorie "Drum-Set Pop" voll überzeugen. Beide trugen Solostücke vor - zum Teil mit diffzilen lateinamerikanischen Rhythmen - und begleiteten auch taktsicher die über Lautsprecher eingespielten Band-Arrangements. Bei ihrem Lehrer Joachim Göbel (Wonfurt), der schon viele junge Talente gefördert hat, haben die beiden Buben in kurzer Zeit sehr gute Fortschritte erzielt.

Nachdem die Wettbewerbsvorträge bereits in der ersten Februarwoche in Gegenwart der Fachjuroren und einer kleinen Zuhörerschaft stattgefunden hatten, konnten beim Preisträgerkonzert im voll besetzten großen Konzertsaal der Musikschule Schweinfurt Eltern und Freunde über ausgewählte Beiträge der Kinder und Jugendlichen staunen. Hierbei waren nicht nur Klavier und Schlagzeug, sondern auch Harfe, Akkordeon, Holzbläser und Gesang zu hören.



Anerkennung auch für die Eltern

Der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé sprach in einer kurzen Rede den Musiktalenten, aber auch ihren Eltern und Lehrern seine Anerkennung aus. Anschließend überreichte er jedem Preisträger eine Urkunde sowie die von der Sparkasse Schweinfurt gesponsorten Geld- und Sachpreise. red