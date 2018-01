Drei Titel behielt Coburg

Erneut war der Tennisclub Weiß-Rot Coburg der Ausrichter der oberfränkischen Jugendmeisterschaften am Judenberg. 85 Kinder und Jugendliche kämpften in den Altersklassen U7 bis U21 um die begehrten Titel. Einmal mehr konnte sich der einheimische Nachwuchs unter den Augen vom Bezirksjugendwart Helmut Weinmann bestens in Szene setzen.

In der U7 gemischt trat Daniel Roos vom TC Weiß-Rot Coburg zum ersten Mal bei einem Turnier an. Obwohl er erst seit einem dreiviertel Jahr Tennis spielt, konnte er sich schon beeindruckend durchsetzen. In den Gruppenspielen zeigte er gegen die Zweitplatzierte Sophie Koch vom MTV Bamberg ebenso wie gegen den Dritten Leopold Müller-Trunk vom TC Hof bereits ein kleveres Spielgeschick. Auch gegen die weiteren Mitspieler gab er keinen einzigen Satz ab und sicherte sich seine erste oberfränkische Meisterschaft.

In der U8 männlich trat Niklas Heitmann ebenfalls für den TC Weiß-Rot Coburg an. Er konnte sich über die Gruppenspiele ins Halbfinale spielen und traf hier auf Finn Bergmann vom TC Münchberg. Die Jungen schenkten sich im Kleinfeld nichts und zeigten technisch und taktisch sehenswertes Tennis. Am Ende musste Niklas Heitmann eine schmerzlich knappe 6:4/5:7/11:9Niederlage hinnehmen. Konnte damit aber den guten dritten Platz erringen.

In der U9 männlich konnten sich sogar zwei Weiß-Rot-Spieler für das Halbfinale qualifizieren. Hier trafen sie aber aufeinander und Christoph Mäffert behielt die Oberhand. Allerdings ist der dritte Platz von Tim Schlüter eine tolle Leistung, zumal er zum ersten Mal bei einem größeren Turnier antrat und der Jüngste im Feld war.

Christoph Mäffert bekam es im Finale mit seinem Dauerkonkurrenten Adrian Walter vom MTV Bamberg zu tun. Mit der Entscheidung im dritten Satz im Tiebreak konnte der Bamberger ganz knapp den Sieg erringen. Die beiden zeigten hervorragendes Tennis im Midcourt und machen Hoffnung für die Zukunft.

Die U14 männlich war fast komplett in der Hand der Coburger Nachwuchscracks. Am Ende holte sich hier der topgesetzte Alen Mujakic von der Coburger Turnerschaft den Meistertitel.

Er gab im kompletten Turnier keinen einzigen Satz ab und zeigte auch im Endspiel gegen Lukas Köhler vom MTV Bamberg mit 6:4/6:0 deutlich seine Überlegenheit.

Hier konnten sich aber auch Timon Benz und Moritz Henkel mit sehr guten Speilen bis ins Halbfinale spielen. Die beiden Mannschaftskollegen vom TC Weiß-Rot Coburg belohnten sich für ihre guten Leistungen mit dem dritten Platz. Ein Achtungsergebnis gelang hier auch noch ihrem Trainingspartner Christoph Eschrich, der die Nebenrunde für dich entscheiden konnte.

Pauline Fahr musste als Jahrgangjüngere der U14 weiblich mangels Gegnerinnen in der U16 antreten und war hier natürlich auch körperlich benachteiligt. Trotzdem zeigte sie ein hervorragendes Turnier und konnte am Ende einen nicht ganz zu erwarteten dritten Platz erringen. Besonders der Sieg gegen die viel höher eingestufte Rebecca Knöffel vom TC Bamberg brachte ihr wichtige Punkte für die Rangliste.

In der U16 männlich war die Beteiligung sehr schwach und der Turnierveranstalter musste sogar auf Gruppenspiele ausweichen. Hier konnte sich Elias Schreiner von der Coburger Turnerschaft ebenso durchsetzen wie im anschließenden Halbfinale. Im Endspiel war der hohe Favorit, Valentin Blasius vom TVC Münchberg, aber eine Nummer zu groß. Trotz der 6:1/6:0-Niederlage konnte er mit dem zweiten Rang zum ersten Mal einen Podestplatz bei den oberfränkischen Meisterschaften erringen.

In der U21 männlich setzten sich die beiden topgesetzten Turnerschaftler Simon Klimm und Ben Tito Müller ohne Probleme bis zum Finale durch. Im Endspiel hatte der ein Jahr ältere Simon Klimm dann mit 6:1/6:4 die Nase vorne und holte den dritten Titel für den Coburger Tennisnachwuchs.