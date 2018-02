Drei Siege in fünf Spielen sind nötig

Nach über drei Monaten sieht der Spielplan der Regionalliga-Süd wieder ein Heimspiel für die Tischtennis- Herren der DJK/SpVgg Effel-trich vor. Wenn die Mannen um Spielführer Tobias Ehret heute ab 18.30 Uhr den TB Regenstauf empfangen, ist es auch der erste Saisonauftritt im heimischen GambleDome nach dem Abschluss der Umbauarbeiten vor einigen Wochen.



SpVgg Effeltrich -

TB Regenstauf

Da der direkte Konkurrent um Platz1, der SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal, vier Partien mehr ausgetragen hat, musste das DJK-Team die Tabellenführung vorübergehend wieder abgeben. Nach Minuspunkten liegen die Effeltricher weiterhin fünf Punkte vorn und benötigen aus den letzten fünf Spielen noch drei Siege zur Krönung einer traumhaften Saison.

Mit dem TB Regenstauf stellt sich im Spitzenpaarkreuz in Form von Alexander Valuch auch der beste Einzelspieler der Liga den interessierten Zuschauern vor. Der vorhandstarke Rechtshänder - in einigen Monaten für die Slowakei bei der WM am Start - musste sich in 24 Einzeln erst dreimal geschlagen geben. Da die Gastgeber vermutlich aus dem Vollen schöpfen können, erhoffen sie ihre Vorteile im mittleren und hinteren Paarkreuz auszuspielen und den nächsten Schritt auf der Zielgeraden Richtung 3. Bundesliga zu gehen. jw