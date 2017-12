Dornröschen findet seinen Prinzen

Ein hundertjähriger Schlaf



Am Dienstag, 27. Dezember, verzaubert das Klassisch Russische Ballett aus Moskau seine Zuschauer mit einem märchenhaften Spitzentanz. Ab 19.30 Uhr führen die Tänzer das bekannte Märchen Dornröschen im Rahmen des Kissinger Winterzaubers im Kurtheater auf.Jeder kennt die Geschichte von Dornröschen, schon viele Male hat man das Märchen gelesen und gehört. Aber die professionelle Besetzung mit erstklassischen Tänzern des Russischen Balletts verleiht dem Märchen durch seine einzigartige Show einen ganz neuen Zauber."Es war einmal..." ein Königspaar, das sich nichts sehnlicher als eine Tochter wünschte. Überglücklich über die Geburt der kleinen Prinzessin Aurora feierte das Königspaar ein großes Fest, bei dem alle Freunde der Königsfamilie und sogar Feen eingeladen wurden. Alle brachten schöne Geschenke mit und beglückwünschten das Königspaar. Aber man hatte jemanden vergessen: Die Fee Carabosse wurde nicht eingeladen. Aus Wut darüber tauchte die Fee bei der Feier auf und verfluchte Aurora: An ihrem 16. Geburtstag soll sich die Prinzessin an einer Spindel stechen und tot umfallen. Mit Hilfe der Fliederfee wird der Fluch gemildert. Dornröschen und der ganze Hofstaat fallen nach dem Stich an der Spindel in einen hundertjährigen Schlaf. Nur ein Kuss der wahren Liebe kann den Fluch brechen und Dornröschen wieder wecken.Dornröschen wurde mit der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski im Jahr 1890 im Sankt Petersburger Marientheater uraufgeführt. Das Stück gehört seit 1999 zum Repertoire des Klassisch Russischen Balletts aus Moskau.Die hervorragenden Tänzer des Balletts präsentieren das Märchen auf außerordentlich hohem technischen Niveau. Mit lang auf der Spitze gehaltene Attitudes und vielen Solorollen beweisen die Tänzer ihre Professionalität und Perfektion. Die hohe Kunst des Spitzentanzes führt das Publikum in märchenhafte Welten und bringt das beliebte Märchen auf einen emotionalen, poetischen Höhepunkt.Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonischunter 0971/ 8048 444 oder unter E-Mail-Adresse: kissingenticket@ badkissingen.de