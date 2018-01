Dorfgemeinschaft meistert Standortwechsel

Unbestrittenes Highlight im Hesselbacher Jahreskalender ist das alljährliche Dorffest im August. 2016 konnte bereits die 26. Ausgabe des beliebten Dauerbrenners gefeiert werden; jedoch leider nicht mehr wie in den Vorjahren in der Dorfmitte, da der hierfür benötigte Platz nicht mehr zur Verfügung stand. Daher beschloss man eine Verlegung des Festplatzes in den Bereich der ehemaligen Schule - ein Vorhaben, das mit vielen logistischen Planungen und Änderungen verbunden war.

Bei der Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft (DG) im Gemeindehaus konnte Ehrenvorsitzender Edgar Renk dennoch ein positives, mutmachendes Resümee ziehen. "Der Umzug zum neuen Festplatz war schon mit einigen Problemen verbunden", räumte er ein. Aufgrund der Erfahrungswerte werde es heuer erneut Veränderungen geben. Da die Betriebskosten für das erste Fest bei der Schule zu hoch gewesen seien, werde die Platzorganisation für 2017 etwas abgeändert. "Wir werden enger zusammenrücken", kündigte er an. Mit dem Zuspruch zeigte er sich zufrieden. Das Fest habe erneut viele Besucher angezogen.

Finanziell konnte man aufgrund der mit dem Standortwechsel verbundenen hohen Ausgaben das Ergebnis der Vorjahre nicht erreichen. Wichtiger aber sei, dass das Dorffest weiterhin angenommen werde und Bestand habe. Das Dorffest findet heuer vom 11. bis 13. August statt.

Einen weiteren arbeitsmäßigen Schwerpunkt in 2016 stellte die umfassende Renovierung des Gemeindehauses dar. Für die Rundumerneuerung des Gebäudes leisteten die tüchtigen Hesselbacher im Rahmen eines mehrstufigen Renovierungskonzepts bislang unzählige Arbeitsstunden - mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Wilhelmsthal, als Träger der Einrichtung. Die Außenfassade steht zwar noch aus; der Abschluss der Innenrenovierung wurde aber bereits im Januar in einem kleinen Festakt gefeiert. Die DG leistet so viel wie möglich in Eigenregie. Lediglich den Materialaufwand übernimmt die Gemeinde.

Eine Investition der DG erfolgte für den Barraum des Gemeindehauses, der als DG-Vereinszimmer angemietet wurde. "Gleichzeitig werden wir im Auftrag der Gemeinde das Gemeindehaus verwalten - das heißt, wir werden die Aufsicht übernehmen", informierte der Vorsitzende. Die Anmietung des Saales läuft über die Gemeinde. Die DG übergibt ihn an den Mieter. Aber auch bei vielen anderen Projekten legte die DG tüchtig Hand an - so bei der Übernahme von Mäharbeiten beim Gemeindehaus, Kinderspielplatz und bei der Insel. Auch an der Spielplatz-Aktion "Zamm geht´s" im Mai beteiligte man sich - ebenso wie beim Kinderfasching.

Lobende Worte erhielt die tüchtige DG von Pfarrer Sven Raube und Wilhelmsthals Zweitem Bürgermeister Gerhard Eidelloth. Der Pfarrer dankte für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Kirche, während Eidelloth die vielen Aktivitäten in Hesselbach herausstellte. Sein Dank galt den Ehrenamtlichen für die Renovierung des Gemeindehauses.

Im Vorfeld hatte die DG ihren Vorstand gewählt. Ehrenvorsitzender Edgar Renk bleibt an der Spitze. Ihm steht wie bisher sein Stellvertreter Alexander Hoderlein zur Seite - sowie, ebenfalls als Zweiter Vorsitzender, erstmals Ralf Welsch. Er tritt die Nachfolge von Heinrich Förtsch an. Dieser war der Initiator des Dorffestes, das auf seine Idee ins Leben gerufen wurde. Seitdem war er 26 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. Die offizielle Verabschiedung erfolgt beim Dorffest. "Die Gemeinsamkeit ist es, was die Dorfgemeinschaft, was Hesselbach ausmacht", zeigte Förtsch sich sicher. Neu geschaffen wurde die Stelle eines Medienbeauftragten, die nun von Kevin Schlegel ausgeübt wird. Einer seiner Hauptaufgaben besteht darin, das Archiv auf Vordermann zu bringen. Die Kasse führt Julia Stadelmann, Schriftführer ist Franz Fiedler, Kassenprüfer sind Timo Stadelmann und Johannes Böhnlein. Heike Schülein