Doppelte Ohrfeige

Die Landesliga-Kegler des SKC Eggolsheim kamen beim PSW Kitzingen etwas unter die Räder. Eine überraschend deutliche Schlappe kassierten die Damen in der Bayernliga, haben die Tabellenspitze aber weiter inne. Der Titelkampf ist aber wieder offen.



Herren, Landesliga

PSW Kitzingen -

SKC Eggolsheim 6:2

Auf den schwer zu spielenden Bahnen blieben alle SKC-Akteure unter ihren Möglichkeiten. Im Startpaar gingen Robert Busch (511:528) und Thomas Hollmann (495:522) auf die Bahnen. Beide mussten sich geschlagen geben. Nun waren Kai Postler und Christopher Schlund an der Reihe. Postler konnte mit guter Leistung (535:501) den Punkt sichern. Für Schlund war es ein Tag zum Vergessen. Mit 458:526 Holz musste er diesen Punkt an Kitzingen abgeben. Das Schlussduo bildeten Otto Dörfler und Markus Hausner. Dörfler (533:522) konnte den zweiten Punkt für die Gäste aus Eggolsheim sichern. Hausner (531:551) hatte es trotz guter Leistung gegen den Tagesbesten schwer und verlor. Am Ende hieß es 6:2 nach Punkten für den Gastgeber.

PSW Kitzingen - Eggolsheim 6,0: 2,0

TV Eibach - FSV Sandharlanden 7,0: 1,0

SKC Floß - BW Langenzenn 7,0: 1,0

Polizei-SV Bbg. - Schwandorf 6,0: 2,0

SpVgg Weiden II - Herschfeld 1,0: 7,0

1 . SKC Floß 14 70,0 19 : 9

2 . SV Herschfeld 14 70,0 18 : 10

3 . TV Eibach 14 64,0 18 : 10

4 . Polizei-SV Bbg. 14 57,0 14 : 14

5 . PSW Kitzingen 14 56,0 14 : 14

6 . SKC Eggolsheim 14 55,0 12 : 16

7 . TSV Schwandorf 14 48,0 12 : 16

8 . BW Langenzenn 14 45,5 12 : 16

9 . Sandharlanden 14 48,5 11 : 17

10 . SpVgg Weiden II 14 46,0 10 : 18

Samstag, 4. März, 15.30 Uhr:

SV Herschfeld - SKC Eggolsheim



Frauen, Bayernliga

SG Dittelbrunn -

SKC Eggolsheim 7:1

Bereits der Start verlief sehr holprig. Corina Wirsching erwischte einen rabenschwarzen Tag. Am Ende stand es 4:0 bei 549:498 Holz, wodurch Eggolsheim schon stark in Rückstand geriet. Besser lief es auf der anderen Bahn für Melanie Will. Stark eröffnete sie mit 104 Holz in den Vollen und 52 Holz im Räumen, was ihr den ersten Satzpunkt einbrachte. Dann war es ausgeglichener: zwei Sätze für Will, zwei für ihre Gegnerin - und am Ende 576:560 Holz, was den nächsten Mannschaftspunkt für die Unterfranken bedeutete.

Die Mittelpaarung bildeten Anna Ritthaler und Helga Friede, die einen Rückstand von 2:0 Punkten und 67 Holz aufholen sollten. Einen guten Start erwischte Ritthaler, wobei sie mit 159:140 Holz das Nachsehen hatte. Auch in den beiden nächsten Durchgängen verpasste sie knapp den Satzpunkt. Im letzten Durchgang war der Knoten geplatzt, sie spielte sehr starke 152 Holz, womit sie ihr Gesamtergebnis von 552 Holz abrundete. Die routinierte Ersatzspielerin Friede sollte der Joker des Tages sein, doch es kam anders als erhofft. Sie fand zu keiner Zeit in ihr Spiel und machte nach 60 Wurf Platz für die angeschlagene Kathrin Hübner. Dieses startete etwas verhalten mit 121 Holz, legte dann aber 140 Holz drauf. Das Duo gab den Mannschaftspunkt sowie weitere 47 Holz ab und erzielte insgesamt 502 Holz. Wenig Hoffnung gab es für die Schlusspaarung, Manuela Haßfurther und Tamara Burgis. Der Rückstand war so groß, dass nur Ergebniskosmetik blieb. Haßfurther holte mit 4:0 Satzpunkten und 538 Holz den einzigen Mannschaftspunkt auf SKC-Seite. Burgis haderte mit sich, sie konnte keinen Satzpunkt gewinnen und musste sich am Ende mit 509 Holz zufrieden geben. Mit 3303:3156 Holz war das Ergebnis am Ende sehr eindeutig.

Burgfarrnbach - Milbertshofen 3,0: 5,0

FEB Amberg - SKC Kempten 3,0: 5,0

SG Dittelbrunn - Eggolsheim 7,0: 1,0

TSV Betzigau - St. Bindlach 7,5: 0,5

DJK Ingolstadt II - Weiherhof 5,0: 3,0

1 . SKC Eggolsheim 14 73,0 22 : 6

2 . SG Dittelbrunn 14 71,0 19 : 9

3 . TSV Betzigau 14 70,0 17 : 11

4 . St. Bindlach 14 59,0 16 : 12

5 . TSV Milbertshofen 14 53,0 14 : 14

6 . KC Weiherhof 14 53,0 12 : 16

7 . FEB Amberg 14 54,0 11 : 17

8 . SKK Burgfarrnbach 14 48,0 11 : 17

9 . DJK Ingolstadt II 14 40,0 10 : 18

10 . SKC Kempten 14 39,0 8 : 20

Sonntag, 5. März, 13 Uhr:

1. SKC Kempten - SKC Eggolsheim red