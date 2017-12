Doppelt so viele Unfälle auf der A 3

Im Bereich der Baustelle der Autobahn 3 zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg-Randersacker hat es heuer mehr als doppelt so oft gekracht als vor einem Jahr. Nach Angaben der Autobahnpolizei Biebelried (Lkr. Kitzingen) stieg die Zahl der Unfälle zwischen Juni und September von 70 im vergangenen auf 150 in diesem Jahr - allein in Richtung Nürnberg. In Richtung Frankfurt kam es zu 105 weiteren Unfällen (Vorjahr: 65).

Nach Auskunft von Paul Schubert, Verkehrsexperte der Polizei, sind die schmalen Fahrspuren im Bereich der Baustelle ein Grund für die Unfälle. "Viele (Autofahrer) meinen, sich mit ihren großen Luxuslimousinen an einem Lkw vorbeipressen zu müssen", sagte er. Meist komme es zu Berührungen zwischen Außenspiegeln oder Auffahrunfällen.



Nur zweieinhalb Meter breit

An der Baustelle gibt es drei Spuren in Richtung Frankfurt und zwei Spuren Richtung Nürnberg. Im August 2015 wurden alle fünf Spuren auf nur einer Seite der Autobahn zusammengelegt, bestätigte der Würzburger Dienststellenleiter der Autobahndirektion Nord, Alexander Leis. Statt wie üblich 3,25 bis 3,75 Meter seien die Spuren teilweise nur zweieinhalb Meter breit. Das liege an der Topographie und sei "eine Tatsache, die man leider nicht ändern kann".

Nach Leis' Angaben rauschen täglich rund 70 000 Fahrzeuge über das Autobahnstück - die Baustelle nennt Leis eine "Operation am offenen Herzen". Besserung sei erst Ende des Jahres in Sicht: Dann soll die neue Fahrbahn in Richtung Nürnberg fertig sein und dem Verkehr zur Verfügung stehen. "Ich gehe davon aus, dass die Unfallzahlen dann auch wieder runtergehen", sagte Leis. Die A 3 wird an der Stelle noch bis 2019 ausgebaut - am Ende sollen dann insgesamt sieben Spuren zur Verfügung stehen. red