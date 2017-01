"Do dud dä fei deä Oäsch weh!" - Fragen eines nachdenklichen Franken

Also die Gschichd, wu ich eich heit derzell, is wie immer vo mein Freind Heiner, der wu a echder Frank is - obber, aufbassen, desmoll schbilld die Gschichd nedd in unserer Lieblingswärdschafd, drin bein Hellers Hans in Herziaura, sondern in den Heiner seiner Sommerfrische, draußn in Memba odder wie des richdi haaßn dud in "Obermembach", auf hochdaidsch "Waldkrankenhaus".

Also, am ledsdn Sunndooch, wus so schee gschneid ghabd hodd, ham der Heiner und nu a boär vo unsere Freind a Winderwanderung durchn Bärgenbiehl gmachd, doo hi, wu der Heiner im Summer sein Urlaub machd, wenn der Hellers Hans sei Wärdschafd zu hodd, hald draußn in den Erholungsdärfla Obermembach.

Und wie mir grood su a scheens Gwaaf ghobbd ham bein dridden Bier, däss hald doch nu an Winder gebn dud mid a weng Schnee, do senn a Moo und a Fraa reikumma, wu mer glei gmergd hodd , däss die wos Bessers sen und däss die sich verfoärn ham missn und nedd su richdi do reibassn. Si hodd an langa Belzmandel anghabd und iä Hoär woärn wie a rod gfärbde Bärschdn. Under ihrn Mandel hodd si in an korzn gschlidsdn Reggla und in schwarze Schdiefl gschdeggd und außerdem hodd sie su arch vornehm und hochdaidsch blauderd. Nu derzu woärn iä Ohrring länger als wie die Noosn. "Gloffn sän die zwaa nedd do raus", hod der Heiner gmaand.



Schbeisekardn gibbds ned

Wie der Christian, der Bu von Wärd, gfroochd hodd: "Wos wolldärn dringn?", hodd sie gsochd: "Können wir bitte die Getränkekarte haben?". Do hodd der Christian aufzelld: "Zwaarerlei Fassbier, Weizn von Fass, Kellerbier ..." "Dann trinke ich eine O-Schorle", woär derer iä Andword. Und dann hodd sie aa nu nooch aaner "Schbeisekardn" verlangd. Doo is der Chridian scho fasd a weng nervees woärn und hodd rundergebädd: Broodwärschd mid Kraud, gsulzda Broodwärschd, graicherda Broodwärschd, Oobadsder, Schingn odder graicherdn Karbfn, warm odder kald."

Do ham die zwaa widder nedd gwissd, wie des gmaand is und der Mooh hodd dann aa wos soogn derfn und hodd gfroochd: "Wie isst man denn hier so den geräucherten Karpfen?" Der Christian hodd do drauf gsachd "Kald odder warm, jeder wie ern mooch, die ann kald, die annern warm, des is jedn sei Gschmagg!" Do drauf hodd der vornehme Herr genau so vill gwissd wie zervor.

Die zwaa ham dann nu a weng ieberleechd und dischberierd, wos "Gsulzda Brodwärschd" senn, ham sie dann obber für Karbfn und an Obadzdn endschiedn, obber mid aaner dobbelden Bordsion Budder. Und wall der Budder scheins nedd fedd gnuuch woär, hodd sie die Madamm immer zwischerdurch die Libbn mid an Schdifd angschdrichn, däss neer su glänzd ham wie a Scheinheilichschein.



Der Heiner muss husdn

Die Fraa hodd dann immer vo "legger" derzelld, und wie die Dame dann gsochd hodd "Hier ist es aber schön, wie auf einer Berghütte", do hodd si der Heiner färchderli verschluggd und mir ham den naus brenga missn wecher sein Husdnanfall. "Doo bei uns, middn vo die ganzn Weiher ummerdum und alles ganz flach, vo aaner Berchhüddn zer redn, des is doch a Verbrechn", su woär den Heiner sei Kommendar. Und dann hodd der Heiner neer nu gsachd: "A Kuldur kennern die fei nedd ham, wenn die unner Weiher-landschafd mit an Bauernhuf und aaner Dorfwärdschafd mit aaner Berchhiddn vergleichn dunn. Und außerdem, worum soogn die immer ,dat schmeckt aba lecka‘?"

Und dann hodd die feine Dame aa nu gschdeend, "Oh, is der scharf!" Doo hodd sie obber nedd ihrn Begleider gmaand, sondern den Kree, wu der zu sein Kärbfla gessn hodd.

Der Heiner hodd des Schbeggdaggl nimmer ausghaldn und hodd neer nu gsochd: "Wissd der wos, do dud mer fei deä Oäsch weh, wenn ich in neia Joär scho widder su a Gwaaf heern muss!"

Und iech frooch mich, muss mer denn zern lachn nei in an Kabaredd geh - langd des nedd a, wennsd nooch Memba gessd?

Iä sächd scho, Frogn ieber Frogn!

Klaus-Bedä