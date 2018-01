Diesmal ging der Dieb ins Netz

Nach mehreren Diebstählen von hochwertigen Elektronikartikeln in den letzten Wochen aus einem Fachmarkt im Gewerbegebiet am Hafen schlug der Dieb am Donnerstag erneut zu. Diesmal suchte er sich einen Fachhandel im Market-Einkaufscenter in Hallstadt aus.

In einer schon fast unverfroren frechen Art, wie die Polizei berichtet, verließ der Täter trotz Überwachungskameras jeweils die Läden. Auch diesmal schlenderte der bislang Unbekannte mit der nicht bezahlten Ware an der Kasse vorbei und verließ den Einkaufsmarkt. Beim jüngsten Versuch wurde er jedoch von einer aufmerksamen Angestellten angesprochen und flüchtete. Den entwendeten Laptop ließ er dabei auf der Flucht fallen.



Erdrückende Beweise

Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-jährige polizeibekannte Beschuldigte dann in einer Kleingartenkolonie von einer Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Land festgenommen werden. Seine Täterschaft steht aufgrund der Zeugenaussagen sowie der Videoaufnahmen aus den Elektronikmärkten eindeutig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde Haftbefehl erlassen und der Täter in die JVA Bamberg eingeliefert.

Die ermittelnden Polizeibeamten gehen derzeit von einem mittleren vierstelligen Entwendungsschaden aus. red