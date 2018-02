Die jungen Höchstadter sangen, tanzten und spielten

Rund 600 junge und alte Narren, Indianer, Cowboys, Ritter, Hexen, Zauberer und viele mehr pilgerten am Dienstag nach dem Faschingsumzug in Höchstadt zur Aischtalhalle. Der Kinderfasching der örtlichen CSU lockte wie jedes Jahr Groß und Klein an.

Alexander Schulz begrüßte als Discjockey das närrische Publikum und führte durch das äußerst kurzweilige Programm.



Polonaise durch die Halle

Es wurde getanzt, gespielt, getobt - und natürlich zog auch eine Polonaise durch die Halle. Ebenso gab es genügend zu essen und zu trinken. Die Frauenunion sorgte für Kaffee und Kuchen und die Junge Union kümmerte sich um die Getränke.

Die "Happy Dancers" aus Schlüsselfeld zeigten Schautänze, die mit tosendem Beifall bedacht wurden. Es war ein rundum närrischer Nachmittag, der für die meisten Gäste viel zu schnell verging. jb