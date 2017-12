Die energetische Sanierung der Verwaltung soll in die Gänge kommen

Günther Geiling



Sitzungen des Grund- und des Hauptschulverbands Ebelsbach sowie die Sitzung der Verbandsversammlung der VG Ebelsbach fanden am Donnerstag statt. In der Verbandsversammlung teilte der Vorsitzende Walter Ziegler mit, dass sich die Gemeinde Ebelsbach beim kommunalen Investitionsprogramm mit dem Verwaltungsgebäude bewirbt. Die energetische und behindertengerechte Sanierung soll in die Gänge kommen. Ziegler hofft auf einen positiven Bescheid.

Geplant sind insbesondere die energetische Sanierung des Daches und der Fenster, eine Raumluftumwälzung und ein behindertengerechter Zugang (mit Hebebühne und Aufzug). Ein erster Kostenvoranschlag beläuft sich auf 730 000 Euro.

Stettfelds Bürgermeister Alfons Hartlieb fragte, wie die Sanierung bei laufendem Verwaltungsbetrieb vor sich gehen soll. Ziegler hielt die Auswirkungen auf die Büros für nicht so massiv, man müsse flexibel handeln.

Ein kleines Geplänkel gab es am Rande: Hartlieb fragte auch, weil das Bauamt teilweise neue Möbel bekam, wohin die alten Möbel verschwanden. Der Stettfelder Bürgermeister hatte beobachtet, wie diese offenbar im Bauhof Ebelsbach landeten, und er monierte, dass die Bürgermeister darüber nicht informiert worden seien, schließlich handle es sich - auch wenn es alte Möbel sind - um Inventar der VG und nicht der Gemeinde Ebelsbach.



Im Zweckverband Fundtier

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebelsbach ist nun Mitglied des "Zweckverbands Fundtier Haßberge" und hat der Satzung zugestimmt. Die VG zahlt nach dem Fundtierkostenpauschalvertrag 1,20 Euro pro Einwohner. Davon fließen ein Euro in die Unterbringungskosten im Heim und 20 Cent in die verwaltungsmäßige Betreuung durch die Stadt Haßfurt.

Der VG-Vorsitzende Walter Ziegler erinnerte daran, dass die Kreisgemeinden beschlossen, das zentrale Tierheim zu bauen. Gesetzlich ist jede Gemeinde verpflichtet, sich um Fundtiere zu kümmern, diese Pflicht wird auf das Tierheim verlagert. Nach Anlaufschwierigkeiten mit dem Grundstück befindet sich das Tierheim nahe Zell nun im Bau und soll 2017 in Betrieb genommen werden. Bei den Baukosten müssen die Gemeinden den Betrag von einer Million Euro untereinander aufteilen, und zwar aufgeschlüsselt nach Einwohnerzahl; den Rest der Baukosten übernimmt der Landkreis. Die Gemeinden seien froh, wie Ziegler schilderte, dass eine Lösung gefunden ist. Der Betrieb des Tierheims sei später noch genauer zu regeln. Aktuell gehe es um die Zustimmung zu einer Verbandssatzung, nach der die Fundtierkostenpauschale und die verwaltungsmäßige Abwicklung geregelt ist. Für die vier Gemeinden der VG Ebelsbach mit Ebelsbach, Kirchlauter, Stettfeld und Breitbrunn erfolgt dies über die Verwaltungsgemeinschaft, die für den übertragenen Wirkungskreis zuständig ist. Das Gremium stimmte dem zu.



Aktuelle Schülerzahlen

In den Sitzungen des Grund- und des Hauptschulverbandes Ebelsbach rückten die aktuellen Zahlen an den Schulen in Ebelsbach in den Blickpunkt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass zum Schuljahr 2016/17 die - für die Stettfelder bittere - Schließung des Grundschul-Standorts Stettfeld erfolgte: Alle Grundschüler werden nun im Schulhaus Ebelsbach unterrichtet.

Wie viele Schüler werden nun im Schulhaus in Ebelsbach betreut? Laut Schulleitungen gehen in die Grundschule Ebelsbach 157 Schüler in acht Klassen. In der Georg-Göpfert-Mittelschule in Eltmann werden 388 Schüler in 19 Klassen unterrichtet; gut 45 Lehrkräfte sind eingesetzt. Im Schulhaus in Ebelsbach befinden sich von der Mittelschule nur noch eine neunte Klasse mit 16 Schülern (die letzte Klasse aus dem früheren Ganztageszug) und eine siebte Klasse mit 17 Regelschülern. Außerdem erhalten hier an drei Tagen in der Woche 15 bis 19 Asylbewerber den Sprachunterricht. Schulverbandsvorsitzender Walter Ziegler meinte, die Schule sei ausgelastet.

Stettfelds Bürgermeister Alfons Hartlieb bat den Schulverbandsvorsitzenden, sich das Stettfelder Schulhaus noch einmal genauer anzusehen.