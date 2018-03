Die Zuschauer haben ordentlich zu lachen

"Frühlingserwachen" heißt das Lustspiel, das die Theatergruppe des Schwabthaler SV noch zweimal jeweils um 19 Uhr im Sportheim des Sportvereins präsentiert. Dass sie mit diesem Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch einen guten Griff getan hat, zeigte sich bei der Premiere, die bei den Zuschauern sehr gut ankam.

"Mir tut schon der Bauch vor lauter Lachen weh, da hab ich sicherlich morgen Muskelkater", so die Aussage einer Besucherin nach dem ersten Akt. Der Schwank, dem die Laienspieler ihren ganz eigenen Stempel aufdrückten, wurde mit minutenlangen Schlussovationen bedacht. In dem Stück geht es um die Familien Aumüller und Dürr, bei denen, trotz des erwachenden Frühlings, das Leben in geregelten Bahnen läuft. Zunächst. Das Angebot einer gemeinsamen Motorradtour erweckt in den geplagten Ehefrauen die Sehnsucht nach Freiheit und erste Zweifel, ob man auch in zehn Jahren noch jeden Abend mit Strickweste und Hausschuhen zum Empfang der Ehemänner parat stehen möchte ...



180 Minuten gute Laune

Bestens unterhalten fühlten sich die Zuschauer im voll besetzten Sportheim während der drei Stunden dauernden Aufführung. Der Abend war angefüllt mit Witzen, ereignisreichen Verwechslungen und Missverständnissen, hervorragend auf die Bühne gebracht von allen Akteuren; allen voran von Thomas Dinkel als Hans-Peter Aumüller und Bernd Dinkel als Ernst-Wolfgang Dürr, die mit allen Mitteln versuchen, ihre Vormachtstellung in ihren Ehen zu erhalten und sich von ihren Frauen Rosemarie (Monika Dinkel) und Irmtraud (Sabine Kargoll) bedienen zu lassen.

Susanne Hellmuth fungierte als Souffleuse, für den Bühnenaufbau waren Bernd Schramm, Christian Schauer, Tino Bechmann, Thomas Dinkel und Christian Landvogth verantwortlich. Das Bühnenbild in Form einer bunten Hausfront erstellte Heiko Andert. Restkarten gibt es noch für Freitag, 17. März, an der Abendkasse. gkle