Die Tschernobyl Kinderhilfe erinnert an die Katastrophe vor 31 Jahren

Genau vor 31 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich das Reaktorunglück von Tschernobyl. Daran erinnert Dieter Wolf, Vorsitzender des Vereins Tschernobyl Kinder Hilfe Neustadt, der seit vielen Jahren immer wider Kindergruppen aus dem Katastrophengebiet zur Erholung ins Coburger Land holt. Von 10. Juni bis zum 7. Juli kommt die nächste Gruppe mit 20 Kindern .

"Unzählige Briefe gehen bei der Neustadter Tschernobyl-Kinderhilfe ein, geschrieben von Müttern, die ihre Kinder nicht alleine versorgen können. Sie bitten fremde Menschen in einem fremden Land um Hilfe und hoffen, dass ihre Sorgen verstanden werden", sagt Wolf.

Ihre Kinder werden ohne fremde Hilfe nicht erfrieren, das weiß er. "Aber die Kinderseelen leiden, wenn sie wegen Invalidität oder schlechter Kleidung von anderen Kindern ausgelacht werden, wenn ihnen der Weihnachtsmann kein Spielzeug oder Süßigkeiten bringt und sie der Lehrerin erklären müssen, dass die Mutter die Schulsachen nicht kaufen kann", sagt Wolf nach eigener Beobachtung auf vielen Reisen in die betroffene Region.

Er berichtet davon, wie Mütter darunter leiden, wenn sie auf ihre kranken Kinder schauen, nicht wissen, wie viele Lebensjahre ihnen gegeben werden, weil Tschernobyl noch lange das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder vergiften wird, weil bei ihnen keine gesunden Lebensmittel wachsen, sie Medikamente nicht bezahlen können. Es gibt in ihrem Land keine sozialen Einrichtungen, die helfen.

Wolf berichtet von einem langen Prozess, der nötig gewesen sei, bis die Menschen auch seine und die Hilfe seiner Mitstreiter begriffen hätten. "Erst langsam haben sie verstanden, dass die Hilfe aus Neustadt bei Coburg nicht vom Staat kommt, sondern von privaten Personen und Familien sowie Firmen, die direkt helfen möchten."



Nur mit Spenden

Dafür sind die Helfer auf Spenden angewiesen. Neben Geld nehmen sie auch gerne Sachspenden an. Da sind sie allerdings sehr kritisch, wie Wolf betont. Alles, was abgegeben wird, muss eine strenge Kontrolle überstehen, denn Kleidung mit Flecken, Schmutz, Löchern und auch sehr altes Material - wird aussortiert. Regelrechter Unrat werde manchmal abgegeben, berichtet Wolf.

Der Transport in die Ukraine ist teuer. Daher wird in erster Linie Geld gebraucht. Und weil in jedes Paket beim Auspacken Kinderaugen schauen, soll immer etwas Süßes oder ein paar Lebensmittel, Körperpflege/Hygieneartikel, Schulbedarf und dergleichen dabei sein, was auch sehr gebraucht wird. red