Die Theatergruppe Hutschdorf zeigt gleich zwei neue Stücke

katharina müller-sanke



Die Theatergruppe Hutschdorf präsentiert demnächst gleich zwei Stücke: "Chaos GmbH & Co" sowie "Altmann gegen Altmann". In ersterem Stück geht es um die "Toilett-Werbe-GmbH", die nach der Meinung eines Betriebsprüfers ein echter Saftladen mit dringendem Rationalisierungsbedarf ist. Ein erster Schritt soll mit der Installation einer EDV-Anlage getan werden. Nun bangen alle um ihre Arbeitsplätze, die Käsekuchenverteilende Schreibkraft Antje Ültje, die spirituelle Chefsekretärin Herdamit und auch die Auszubildende Uschi, die ständig dabei ist, das Lottogeld einzutreiben. Da tritt Trudi Megabyte auf den Plan - eine ausgeflippte Computerfachfrau; zwischen ihr und dem Hausmeister entwickelt sich eine überraschende Romanze, die für keinen in der Firma ohne Folgen bleibt. Der Oberchef aus den USA, Pii Wii Smith, tritt zwar nur kurz auf die Bühne, aber er hat dafür umso durchschlagendere Wirkung.

Ein Stück, das die Lachmuskeln von vorne bis hinten trainiert und eine Theatergruppe, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt: Das ist eine hervorragende Mischung für einen wirklich lustigen Abend beziehungsweise Nachmittag. Das zweite Stück "Altmann gegen Altmann" ist aus dem königlich bayerischen Amtsgericht und verspricht nicht weniger Spaß.



Gruppe ist jetzt ein Verein

Übrigens ist das Theater Hutschdorf seit einem Jahr auch endlich ein eingetragener Verein - neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Für einen jährlichen Beitrag von 10 Euro können Mitglieder die Theaterleute und ihre Arbeit unterstützen und bekommen sogar eine Freikarte zum Einstieg gratis. Wer dem Verein beitreten möchte, wendet sich an Sandra Zimmermann.