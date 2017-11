Die Talente mischen im Gau vorn mit

Erfolgreich waren die Talente aus dem Raum Bamberg bei den Gaumeisterschaften im Gerätturnen in Lichtenfels. Im Jahrgang 2009 gewann Lea Tiermann vom TSV Neunkirchen. Platz 2 ging an Greta Scholz vom TV Hallstadt, Dritte wurde Mathea Barth (MTV Bamberg). Den Titel im Jahrgang 2008 teilten sich Jule Kröner (TV Hallstadt), Julia Nikolei (TSV Schlüsselfeld) und Lea Finsel (TV Michelau). Mit 60,80 Punkten gewann Lilly Knauer den Titel im Jahrgang 2006 und verwies Sarahbeth Martin vom MTV auf Platz 2. Rang 3 ging mit Nele Schmidt wieder nach Hallstadt. Der TV Hallstadt dominierte den Jahrgang 2005. Julia Herter wurde Meisterin vor Sophia Müller (TSV Bad Staffelstein) und Maja Caron (TV Hallstadt). Der TSV Schlüsselfeld gewann mit Nicole Horn den Jahrgang 2004, vor Laura Müller (TSV Bad Staffelstein) und Alina Hofknecht (TV Hallstadt). Der TVH gewann mit Hannah Rattenberger auch den Jahrgang 2003 vor Tamira Engert (TSV Schlüsselfeld) und Maria Schli en (Neunkirchen).



Julia Getmanenko die Beste

Bei der Jugend zeigte die Halls tadterin Julia Getmanenko einen hervorragenden Wettkampf mit der höchsten Punktzahl des Tages von 65,80. Vizemeisterin wurde ihre Vereinskollegin Xenia Herter, Dritte Elina Wagner vom MTV, nachdem Fee Schwerthner aus Hallstadt Pech am Balken hatte und so den Treppchenplatz freigeben musste. Mit einer starken Leistung erturnte sich Antonia Schramm verdient den Titel im Jahrgang 2001 und verwies Alice Caron vom MTV auf Platz 2. Marion Bayer vom TSV Burgebrach sicherte sich Platz 3. Die Trainer sahen einen gelungenen Wettkampf in Lichtenfels und sind sehr zufrieden mit ihren Turnerinnen. fs