Die TS Herzogenaurach entscheidet den direkten Vergleich für sich

Die Basketballer der TS Herzogenaurach haben ihre Pflicht erfüllt. Mit dem 81:64-Erfolg gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen kommt Spannung in den Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga. Denn mit den 17 Punkten Vorsprung machten die Longhorns die 64:78-Pleite wett und entschieden den direkten Verlgleich für sich. Zwar stehen die Gäste noch mit einem Zähler mehr einen Rang vor der TSH, doch das Team von Trainer Benedikt Aumeier hat wieder berechtigte Hoffnungen, die Saison auf einem Nichtabstiegsplatz zu beenden.

Die Schwaben befinden sich ihrerseits ebenfalls in akuter Gefahr. Für die Aurachstädter kam der Sieg im richtigen Moment, denn in den bevorstehenden Partien ist durchaus einiges zu holen. Das gewonnene Selbstvertrauen könnte der Mannschaft bei der Aufholjagd helfen.



TS Herzogenaurach -

BG Leitersh./Stadtb. 81:64

Schon im ersten Viertel merkte man, dass die Herzogenauracher auf einer Mission sind. Endlich konnten sie mit ihrer kompletten Mannschaft antreten, was bedeutete, dass mit Robert Zinn und Moritz Sanders zwei Stützen des Kooperationspartners aus Nürnberg zur Verfügung standen. Und die machten letztlich den Unterschied aus. Zinn legte los wie die Feuerwehr und erzielte sechs der ersten elf Herzogenauracher Punkte. 11:3 nach vier Minuten stand es für die TSH und die Gäste waren zu einer Auszeit gezwungen. In dieser fanden sie aber die notwendigen Adaptionen und kamen fortan besser ins Spiel. Insbesondere der starke US-Forward Joshua Hart zeigte all seine Athletik und Fertigkeiten und führte die BG bis zur Pause auf 17:19 heran.



TSH in der Defensive stärker

Im zweiten Abschnitt steigerten die Aurachstädter die Intensität in der Defensive und zwangen Leitershofen zu schlechten Würfen oder gar zu Ballverlusten, die die TSHler in Fast-Breaks umsetzten. Hier tat sich der schnelle Kevin Wysocki hervor, der immer wieder auf dem linken Flügel den Ball erhielt und dann mit großer Zielstrebigkeit den Korb erfolgreich attackierte. Bei den Gästen hielt nur Joshua Hart dagegen und so vergrößerte sich der Vorsprung der Mittelfranken sukzessive. Nach der ersten Hälfte lagen die Hausherren mit 40:30 in Front.

Da die Schwaben aber das Hinspiel mit 14 Punkten Abstand gewonnen hatten, hatten die Aurachstädter für die zweite Halbzeit zwei Ziele. Zum einen mussten sie das Spiel gewinnen, zudem sollten sie mit mehr als 14 Punkten reüssieren. Dieser Fakt war auch den Gästen bekannt und so entstand ein doppelt spannendes Spiel, zu dem die Zuschauer ihren Beitrag leisteten und für ihre Stimmung wiederum entlohnt wurden.

Mike Kaiser kam besser ins Spiel und der starke Nils Haßfurther vollstreckte aus dem Dreipunktbereich. Stadtbergen fand in Center Nedim Hadzovic seinen Punktegaranten und blieb in der Partie. Vor dem Schlussabschnitt leuchtete ein 57:44 für die TSH von der Anzeigetafel - es herrschte Hochspannung in der Gymnasiumhalle.

Die letzten zehn Minuten wurden hochdramatisch. Der Herzogenauracher Sieg war zwar nie gefährdet, aber alles drehte sich um den direkten Vergleich. Und dieser war mächtig umkämpft, denn die Führung der Aurachstädter pendelte ständig zwischen 13 und 17 Punkten. Als die TSHler drei Minuten vor Ende mit 73:60 in vorne lagen, kam der Ball zu Vedran Nakic, der erneut aus der Dreipunktdistanz abzog auf 16 Plus erhöhte. Anschließend punkteten beide Mannschaften stets abwechselnd, so dass die Gastgeber nicht nur das Spiel, sondern auch den direkten Vergleich für sich entscheiden.



"Schritt Richtung Klassenerhalt"

"Wir haben gekämpft wie die Löwen und schließlich verdient gewonnen. Das war der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt, aber jetzt müssen wir darauf aufbauen und uns weiter steigern", kommentierte Aumeier. Die kommenden Aufgaben würden mindestens genauso schwer werden. "Aber wir werden mit allen Optimismus und Willen an die Aufgabe gehen und hoffentlich ein positives Resultat einfahren", erklärte der Longhorns-Coach.

TSH: Feuerpfeil, Zinn (18), Wysocki (13), Nakic (6), Kaiser (8), Haßfurther (16), Ghotra, Meredith (4), Gahlert, Sanders (9), Ngom (4), Übbing (3)