Die Fosänachter von der Aisch wollen es noch einmal krachen lassen

Dass die Fosänachter feiern können, haben sie schon oft bewiesen. Neben Prunksitzungen im voll besetzten Weberskeller hat man vor einigen Jahren auch die Aischtalhalle dreimal mit jeweils 800 Leuten gefüllt. Die letzte Station im Forum der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf lockte dann nur noch rund 200 Zuschauer in den eigentlich für 400 Menschen ausgelegten Saal. Anschließend haben sich die Verantwortlichen des Karnevalvereins darauf geeinigt, keine Prunksitzung mehr zu veranstalten. Vielmehr wollte man wieder etwas Neues machen.

Während die Party in der Fortuna Kulturfabrik anfangs noch "super" lief, wie Matthias Rehäußer, Kassier des Vereins, feststellt, ging es im zweiten Jahr schon abwärts mit der Besucherzahl. Im dritten Jahr habe man sich laut Rehäußer dann die Frage gestellt: "Soll man es noch machen?"



In Erinnerungen schwelgen

So pessimistisch wie Rehäußer waren die übrigen Vereinsmitglieder auf der Hauptversammlung aber nicht. Zwar hat der Verein, 1997 gegründet, Höhen und Tiefen erlebt, trotzdem könnte es ja sein, dass eine Welle von jungen Menschen bald wieder Lust hat, den Verein aktiv zu begleiten, so die allgemeine Stimmung. Vor einigen Jahr habe man demnach bereits einige Jugendliche gehabt, die an einer Veranstaltung viel geholfen haben - die Euphorie war aber nicht von Dauer. Eine dauerhafte Vereinsbindung ist laut Zweitem Vorsitzendem Andreas Hänjes heute nicht mehr so gefragt.

Zu ihrem 20-jährigen Bestehen wollen die Fosänachter es nun trotzdem noch einmal richtig krachen lassen. "Wir werden versuchen, einen schönen Abend zu gestalten", so Hänjes. So will der Verein vor allem, dass auch einstige Mitglieder, die mittlerweile nicht mehr dabei sind, wieder einmal mit ihnen feiern. Ständige Wegbegleiter sind aber ebenso gefragt. "Wir hoffen, dass wir Harmonie reinkriegen", sagte Hänjes in der ASV-Sportgaststätte. Viele alte Bilder und Filme sollen an diesem Abend gezeigt werden, um zusammen in Erinnerungen zu schwelgen. Als Datum haben sich die Verantwortlichen den 11.11. ausgesucht. Nicht nur, weil das Datum wegen der Schnapszahl zum Karneval passt, sondern auch, weil der Verein am 10.11.1997 gegründet wurde. Der Verein, dem es finanziell gut geht, möchte dann in der Fischstube in der Fortuna Kulturfabrik feiern. "Ich wäre zufrieden, wenn 100 Mann kommen", sagt Hänjes.

Der Vorstand selbst wurde bestätigt: Erster Vorsitzender Harald Ort, seine Stellvertreter sind Andreas Hänjes und Angelika Ort, Kassier ist Matthias Rehäußer, Schriftführerin Anja Schwarzmann und Kassenprüfer Geo Schockel und Johann Cach.