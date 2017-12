Die Chöre profitieren von ihrer Harmonie

Der Gesangverein "Harmonie" Seubelsdorf war Ausrichter der Gruppenversammlung der Sängergruppe Maintal. Diese bot den Rahmen für besondere Ehrungen. Stellvertretender Kreisvorsitzender Reinhard Höppel ehrte Lore Preller vom Gesangverein "Harmonie" Seubelsdorf für 50 Jahre Singen mit Medaillen und Ehrenurkunden des Deutschen und Fränkischen Sängerbundes. Er lobte die besonderen Verdienste der eifrigen Sängerin. Erste Gruppenvorsitzende Hildegard Weberpals schloss sich den Dankesworten an. Die Gruppenvorsitzende überreichte Lore Preller zudem die Viktor-von-Scheffel-Medaille. Ebenso übereichte sie für 50 Jahre Singen Rosmarie Holhut vom Gesang- und Musikverein Mistelfeld die Viktor-von Scheffel-Medaille.

Der gemischte Seubelsdorfer Chor unter der Leitung von Dorothea Lintzmeyer stimmte musikalisch in die Versammlung ein. Der langjährige Vorsitzende Manfred Niewelt hob das Engagement des Vorstands um Hildegard Weberpals hervor, es werde vorbildliche Arbeit geleistet. Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner (CSU) richtete die Grüße der Stadt Lichtenfels aus. Sie sei sehr gerne gekommen, sagte sie. Immer wieder sei sie begeistert, wenn Chöre als Kulturträger in Stadt und Landkreis auftreten. Musik verbinde und präge den Gemeinschaftssinn, so die Zweite Bürgermeisterin.

Der neue stellvertretende Vorsitzende des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels, Reinhard Höppel, Schwürbitz, entbot die Grüße des Vorsitzenden Günter Freitag. Er freue sich bereits auf die kommenden musikalischen Höhepunkte wie das Bundessingen in Coburg. Gruppenvorsitzende Hildegard Weberpals ließ in ihrem ausführlichen Jahresrückblick die Höhepunkte Revue passieren. "Alle Chöre machten beste Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise vielversprechende Vereinsarbeit, und man weiß aus Erfahrung, dass die Chöre nicht wegzudenken sind aus der Kulturarbeit", sagte Weberpals. Man sei sehr stolz auf die Chöre. Die Sängergruppe Maintal sei besonders stolz auf ihre drei Kinderchöre wie die "Liederkiste" Schney, die "Rothkelchen" Roth und die "Mistelfelder" Spatzen. Sie dankte den Gruppenchorleitern Pia Hempfling und Heribert Ritzel für das Engagement. Es mache immer viel Freude, wenn man sehe, wie es in der Sängergruppe funktioniert. Weberpals dankte besonders den Vorstandskollegen. Stellvertretender Gruppenvorsitzender Andreas Kremer gab einiges aus der Statistik sowie einen kurzen Rückblick über die einzelnen Chöre bekannt. So umfasst die Sängergruppe Maintal acht gemischte Chöre, drei Männerchöre sowie drei Kinderchöre. Kassier Max Bittruf berichtete, es seien wiederum Zuschüsse auf Landkreisebene gewährt worden. Zweiter Gruppenvorsitzender Andreas Kremer dankte Gruppenvorsitzender Hildegard Weberpals für ihr Engagement und überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Natürlich wurden nicht nur Ansprachen gehalten, der Gesang stand im Mittelpunkt. Die einzelnen Vereine oder Chöre glänzten mit ihren Auftritten. Dies waren der Männergesangverein 1856 Cäcilia Schwürbitz, der Liturgische Chor - Sängergilde Lichtenfels, der gemischte Chor "In Joy", der Gesangverein Schney, der Chor "Zeitlos" und Traditionschor Schney, die Harmonie Kösten, der Liederkranz Neuensee, der Gesangverein Mistelfeld, der Gesangverein Obersdorf 1923, die Harmonie Seubelsdorf und der Gesangverein Roth. Horst Habermann