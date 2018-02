Derbysieg beschert Klassenerhalt

Mit dem wichtigen 3:1-Sieg im Derby beim VC Eltmann II ließen die Memmelsdorfer Volleyballer den direkten Konkurrenten um Platz 5 hinter sich und machten den sicheren Verbleib in der Bayernliga Nord perfekt. Beim darauffolgenden Heimspiel gegen den TV Faulbach fehlte die letzte Entschlossenheit, um ein spannendes Spiel für sich zu entscheiden. Der Tabellenachte setzte sich in Memmelsdorf mit 3:1 durch.

Das lang erwartete Derby gegen den VC Eltmann begann äußerst träge. Beide Mannschaften tasteten sich sehr vorsichtig in das Spiel. Hannes Breuninger sorgte mit druckvollen Sprungaufschlägen für die erste deutliche Führung. Im Spiel angekommen, setzten die Gäste aus dem Bamberger Vorort ihren Gegner stärker unter Druck und dominierten die Schlussphase.

Der 25:18-Satzgewinn beflügelte den SCM, der im zweiten Durchgang in allen Belangen die bessere Mannschaft war und mit mehr Spielfreude auftrat. Schon früh im Satz merkten die Gastgeber, dass sie in diesem Durchgang nicht viel holen konnten. Mit 25:9 behielt der SCM deutlich die Oberhand.

Ähnlich schwungvoll ging es für die Memmelsdorfer weiter, die sich schon früh eine Führung erarbeiteten und diese bis in die Schlussphase verwalteten. Der Gast verpasste es jedoch, das Spiel endgültig zu entscheiden. Gleichzeitig kam der VCE immer näher und erhöhte den Druck. Beim Stand von 24:23 waren die Memmelsdorfer nicht in der Lage, den ersten Matchball zu nutzen. Erfolgreicher war die Eltmanner Zweitliga-Reserve, die am Ende ihrer Aufholjagd den Satzball zum 27:25 verwandelten.

Das Spiel nahm nach diesem knappen und hart umkämpften Satz an Fahrt auf - und auch die Gemüter erhitzten sich. Völlig ausgeglichen verlief der vierte Durchgang. Mehr als eine Zwei-Punkte-Führung war für den SCM nicht drin. Dank seiner Nervenstärke und dem größeren Siegeswillen gewann der SC Memmelsdorf das Kopf-an-Kopf-Rennen mit 26:24 und ging als 3:1-Derbysieger vom Feld.



Rückstand hinterher gelaufen

Der Gegner am nächsten Tag hieß TV Faulbach (8.). Der Klassenerhalt war bereits eingetütet. Nun ging es nur noch darum, Punkte Richtung obere Tabellenplätze einzufahren. Als Folge einiger Schwierigkeiten in der Annahme und liegengelassener Punkte, lief die Heimmannschaft in weiten Teilen des Spiels einem Rückstand hinterher. Große Probleme bereitete der gegnerische Angriff, der immer wieder Löcher im Memmelsdorfer Block fand.

Nur knapp gab der SCM den ersten Satz mit 23:25 ab. Im weiteren Verlauf stabilisierte sich die Annahme und der Gegner verzweifelte an der Abwehr der Memmelsdorfer. Nach zwei verunglückten Bällen, verwandelte man schließlich den dritten Satzball zum 25:18. Trotz guter Annahmen und der Variabilität in Zuspiel und Angriff nutzte der SCM seine Chancen im dritten Satz nicht oft genug. So waren die Gastgeber nicht in der Lage, sich entscheidend abzusetzen. In der Schlussphase machte Faulbach die wichtigen Punkte und holte sich mit dem 25:21 den Satzgewinn.

Jetzt versuchte der SCM noch einmal alles, den Tie-Break zu erzwingen. Lange Zeit waren beide Teams gleichauf. Zwischenzeitliche Führungen des TV Faulbach brachten das Team aus dem Bamberger Vorort nicht aus dem Konzept. Immer wieder kämpfte man sich zurück ins Spiel. Den ersten Matchball für Faulbach beim 22:24 wehrten die Memmelsdorfer souverän ab und glichen kurz darauf zum 24:24 aus. Nun war es ein Spiel auf des Messers Schneide. Das glücklichere Ende hatten dieses mal die Faulbacher, die den vierten Satz mit 27:25 gewannen. Nächste Woche steht das letzte Saisonspiel gegen das Tabellenschlusslicht TSV Neunkirchen am Brand an. jk