Der "Wal" siegt vor dem "Hummer"

Im Zeiler Hallenbad fand der erste Gaudi-Schwimmwettkampf in inklusiver Zusammenarbeit statt. Mit von der Partie waren Auszubildende der Firma Uponor, Schüler der Lebenshilfe Haßberge, Mitarbeiter der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld der Lebenshilfe Schweinfurt sowie sechs Mitglieder des Schwimmclubs Haßberge. Inklusiv (Inklusion) steht für die Gemeinschaft von behinderten und nichtbehinderten Menschen.

Die Betonung auf "Gaudi" war voll und ganz gelungen, bilanziert die Lebenshilfe. Es war jedem einzelnen anzusehen, dass der Spaßfaktor an oberster Stelle stand. Die ausgelosten inklusiven Teams "Wal", "Goldfisch", "Frosch", "Ente", "Hummer" und "Hai" schwammen mit Luftmatratze, Luftballon, T-Shirt, Hut, Schwimmflügel oder Badeentchen um die Wette und jeder kämpfte bis an sein Limit. Aber wohin man auch schaute, sah man trotz allen Eifers und aller Mühen nur lachende und strahlende Gesichter. Letztendlich gab es eigentlich nur Sieger.

Nichtsdestotrotz holte die Mannschaft "Wal" den erstrebten Wettkampf-Gesamtsieg vor der Mannschaft "Hummer". Nach der Anstrengung ließ man die Sieger hochleben. red