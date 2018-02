Der Trainer geht im Mai

Der TSV Harsdorf ist nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich ein Aushängeschild in der Gemeinde Harsdorf. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Vorsitzender Manfred Zapf freute sich, dass man nach zehn Neuzugängen dem Ziel, einmal wieder die Grenze von 400 Mitgliedern zu knacken, ein Stückchen näher gekommen sei.

Zapf ging auf die geselligen und kulturellen Veranstaltungen ein. Er erinnerte an die gelungenen Theaterabende, den Fasching, das Schlachtfest und das Frühlingsfest. Enttäuscht zeigte er sich von der Besucherzahl beim Kindertheater am Sportplatz. Mit dem Kabarettabend mit Lizzy Aumeier habe der TSV eine sehr gute Werbung für den Verein und die Gemeinde gemacht.

Die Angebote Gymnastik, Nordic Walking, Boule, Wandern und Tanzen werden Zapf zufolge gut angenommen. In der Zusammenarbeit im Jugendfußball mit den Nachbarn aus Trebgast, Lindau und Neudrossenfeld sei etwas Ernüchterung eingetreten, weil sich ein derart großes Gebilde nur sehr schwer lenken lässt und weil man auf viele Befindlichkeiten Rücksicht nehmen müsse.

Was die abstiegsbedrohten Fußballer angeht, fand der Vorsitzende deutliche Worte: "Mal mit der Nase in der Kreisliga, mal mit dem Hintern im Tabellenkeller." Er gab noch bekannt, dass Spielertrainer Ingo Scharnagel seine Trainertätigkeit zum 31. Mai beenden und von Manfred Sahr abgelöst werde.



Investitionen geplant

Neben dem Einbau eines Zwischenspeichers in die Beregnungsanlage am Sportplatz kündigte Zapf den Bau einer eine Stützmauer vor dem Anbau, die Sanierung der Einzäunung sowie die erneuerung der Holzpalisaden und des Stützgeländers an.

Mit Blick auf die 100-Jahr-Feier des TSV Harsdorf im Jahr 2019 habe der Vorstand festgelegt, dass es keinen gesonderten Festausschuss geben soll. "Das heißt nicht, dass man sich nicht externen Rat holen könnte", machte Zapf deutlich.

Derzeit sähen die Programmplanungen so aus, dass mit einem Feuerwerk auf dem Dorfplatz in das Festjahr gestartet wird. Danach folgen ein offizieller Festakt", eine Sportwoche, ein Kindertheater, eine Zeltveranstaltung und ein Jahresabschluss. Zapf gab noch bekannt, dass zur Erweiterung des Angebotes im Wirtschaftsbetrieb ein Pizzaofen angeschafft wird.

Wolfgang Hinsche zeigte im Kassenbericht auf, dass die finanzielle Lage des TSV Harsdorf geordnet ist.

Vom Jugendfußball berichtete Stefan Holzheu, von den Senioren Jörg Hinsche.

In seinem Grußwort stellte Bürgermeister Günther Hübner die ehrenamtliche Arbeit beim TSV lobend heraus.

Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Treue erhielten Heidi Dörfler, Heike Schoberth-Wesser und Thomas Böhner. Mit der Ehrennadel in Gold für 35 Jahre Mitgliedschaft wurde Waltraud Dörfler bedacht. Werner Reißaus