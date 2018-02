Der Schützenverein Meeder zieht eine positive Bilanz

Der Schützenverein Meeder ist weit über die Landkreisgrenzen bekannt. Mit eigenem Gebäude, in dem sich ein Luftgewehr- und ein 50-Meter -Stand befinden, ist der Schützenverein gut aufgestellt. Die gut besuchte Hauptversammlung des Schützenvereins eröffnete Oberschützenmeister Matthias Blümig. Die Mitgliederzahl ist seit einigen Jahren konstant und beträgt 110, davon entfallen 23 auf Jugendliche und Schüler. Er sprach die Sportveranstaltungen an. Am Kirchweihschießen nahmen 45 Schützen teil. Die Großkaliberveranstaltung besuchten 116 Schützen. Das traditionelle Schützenfest konnte bei schönstem Wetter im Freien abgehalten werden. Die neue Schützenscheibe ging an Mario Scheler, 1. Ritter wurde Patrick Lorenz und 2. Ritter Harald Goch. Bei der Jugend setzte sich Jennifer Gleichmann durch und ihr zur Seite stehen als Ritter Katharina Kastner und Thomas Lorenz.

Der SV bietet ein breites Schießsportprogramm an. Es können fast alle olympischen Disziplinen ausgeübt werden. Um interessierten Neumitgliedern den Einstieg in das Sportschießen zu erleichtern, werden gegenwärtig Sportgeräte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oberschützenmeister Matthias Blümig erläuterte, der Verein habe sich das Ziel gesetzt, neue Mitglieder zu gewinnen, die Trainingszeiten auszubauen und insbesondere den Jugendbereich zu stärken. Rund um das Schützenhaus stehen Renovierungsarbeiten an. Insbesondere soll die Zuluft im Großkaliber-Stand verstärkt werden. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und bei allen Mitgliedern, die ihre Freizeit opfern, um den Verein voranzubringen.

Auf die zahlreichen "Böllerschüsse" ging Böllerkommandant Patrick Lorenz ein. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für das disziplinierte und ordnungsgemäße Böllern. Nur Erfreuliches konnte Schatzmeister Thomas Höhn verkünden. Für 2018 wurde eine Beitragserhöhung beschlossen. Rund 15 Jahre fand keine Erhöhung statt.

Die besten Grüße und Wünsche der Gemeinde und des Gemeinderates überbrachte Bürgermeister Bernd Höfer (CSU). Der Verein repräsentiere die Gemeinde Meeder auch nach außen, dankte er. Die Bereitstellung der Räumlichkeiten an die Landjugend sei keine Selbstverständlichkeit. Spontan meldete er sich als neues Mitglied an.

Urkunden und das goldene Meisterschützenabzeichen erhielt vom Deutschen Schützenbund und ein weiteres vom Bayerischen Schützenbund Harald Goch. Karin Günther