Der SCE steht unter Druck, Bruck will seinen guten Lauf fortsetzen

Den 25. Spieltag in der Fußball-Bayernliga-Nord läutet heute Abend der SC Eltersdorf ein, der zum Mittelfranken-Derby die SpVgg Ansbach zu Gast hat. Gleiches gilt für den FSV Erlangen-Bruck in der Landesliga-Nordost, der in Schwabach ran muss.



Bayernliga Nord

SC Eltersdorf (10.) -

SpVgg Ansbach (15.)

Mit zwei Niederlagen am Stück ist der SC schlecht aus der Winterpause gestartet und muss den Blick in der Tabelle wieder nach unten richten. Das vor der Saison ausgegebene Ziel, oben mitzuspielen, ist in weite Ferne gerückt, stattdessen hat das Team von Trainer Bernd Eigner nur fünf Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone. Doch Ansbach, das um 19 Uhr in Eltersdorf vorstellig wird, hat viel größerer Sorgen. Der Aufsteiger, der die vergangenen beiden Partien ebenfalls verloren hat, steckt mitten im Abstiegsstrudel und hat Trainer Andreas Heid (49) verloren, der eigentlich bis Saisonende bleiben sollte, nach dem schwachen Auftritt gegen Erlenbach aber schon am Montag seinen Hut nahm. Als Interimscoach wird heute der bisherige U17-Trainer Norbert Weidlein an der Seitenlinie stehen. Ungeachtet dessen: Wenn es den "Quecken" gelingt, ihr Potenzial abzurufen, sollte einem ähnlich souveränen Sieg wie im Hinspiel (3:0) nichts im Weg stehen.



Landesliga Nordost

SC 04 Schwabach (7.) -

FSV Erlangen-Bruck (1.)

Der FSV ist mit zwei Siegen optimal ins neue Jahr gestartet, war war aber noch nicht sonderlich gefordert. Das wird sich heute ändern, denn die Brucker müssen um 19 Uhr beim starken Aufsteiger ran, der nicht nur im Hinspiel (1:1) einen guten Eindruck hinterließ, sondern auch mit Siegen gegen den ATSV Erlangen und den ASV Vach sein großes Potenzial gezeigt hat. Allerdings schwächelten die Schwabacher zuletzt gegen Kasendorf, was beim FSV die Hoffnung nährt, den positiven Lauf fortzusetzen. red