Der SCA verlässt die Abstiegszone

Die Tischtennis-Männer des SC Adelsdorf haben das Kellerduell der 1. Bezirksliga knapp für sich entschieden und die Abstiegszone verlassen. Die Frauen bekamen die Punkte beim Schlusslicht der 3. Bezirksliga, MTV Stadeln, kampflos und bleiben dem Aufstiegsrelegationsplatzinhaber TS Herzogenaurach auf den Fersen, der bei TuSpo Heroldsberg keinen Satz abgab und auch gegen Obermichelbach wenig Mühe hatte. Ganz vorne steht nach wie vor die SpVgg Zeckern II, die den SC Uttenreuth bezwang. Demselben Gegner unterlag die Reserve der TSH, die deshalb Vorletzter bleibt.



1. Bezirksliga, Herren

SC Adelsdorf -

SV Weiherhof II 9:7

Eine Mixtur aus ehemaligen Jugendmeistern wie Simon Porsch, Markus Nagel und Tizian Schleicher sowie alten Hasen wie Jürgen Zöbelein, Volker Krumbeck und Igor Ondrejicka brachte den SCA wieder auf die Erfolgspur. Das Top-Doppel Ondrejicka/Zöbelein zeigte gegen Czichos/Veitinger gleich seine Klasse (3:0). Das neu formierte Duo Porsch/Schleicher verlor gegen die "Einser" Neumann/Korn ebenso wie Krumbeck/Nagel gegen Tiefel/Brauner ohne Satzgewinn.

Gegen Korn musste Ondrejicka seine ganze Erfahrung einbringen, um diesen in fünf spannenden Sätzen zu bezwingen. Der von einem Auslandssemester zurückgekehrte Porsch knüpfte in seinem ersten Saisonspiel nicht an seine alte Form an und musste sich Neumann mit 0:3 beugen. Zöbelein hatte gegen Tiefel keine Probleme (3:0). Anschließend rief Krumbeck gegen Czichos sein ganzes Können ab und siegte nach umkämpftem ersten Satz klar.

Nagel brachte ein 10:7 im vierten Durchgang nicht ins Ziel und gab die Partie mit 2:3 ab. Ersatzmann Schleicher zeigte gegen Brauner eine starke Leistung, gewann verdient mit 3:0 und sorgte für eine zwischenzeitliche 5:4-Führung. Im Spitzenspiel behielt Ondrejicka gegen Neumann mit 3:1 die Oberhand. Porsch glich gegen Korn einen 0:2-Satzrückstand aus, das bessere Ende hatte jedoch der Weiherhofer. Gegen Czichos fand Zöbelein ebenfalls kein Rezept und musste seinem Gegner nach drei knappen Durchgängen zum Sieg gratulieren.



Krumbeck siegt erneut 3:0

Doch der motivierte Krumbeck verbuchte beim 3:0 gegen Tiefel einen weiteren Punkt für den SCA. Die Partie Nagel gegen Brauner bot viele umkämpfte Ballwechsel. Nagel behielt im Entscheidungssatz mit 11:9 die Nerven, somit lagen die Gastgeber mit 8:6 in Front. Zwar zeigte Schleicher erneut eine feine Leistung gegen Veitinger, musste sich aber mit 1:3 geschlagen geben, so dass das Schlussdoppel über Sieg oder Unentschieden entschied. Ondrejicka/Zöbelein setzten sich gegen Neumann/Korn jedoch klar durch. ng



3. Bezirksliga, Herren

TSV Ammerndorf -

SC Adelsdorf II 8:8

Vom im Entscheidungssatz verlorenen ersten Doppel ließen sich weder Willert/Feulner noch Bräun/Schleicher verunsichern und schickten ihr Team mit einer 2:1-Führung in die Einzel. Spitzenspieler Markus Nagel gewann sein erstes Duell locker, musste sich anschließend aber im "Fünften" geschlagen geben. Auch Udo Willert kassierte eine Fünf-Satz-Pleite, nachdem er sein erstes Match klar abgegeben hatte.

Das mittlere Paarkreuz Dieter Feulner und Norbert Bräun steuerte genauso wie Adelsdorfs Nummer 5, Tizian Schleicher, je einen Punkt bei. Jannis Porsch, der beide Einzel gewann, rettete die Gäste ins Schlussdoppel, das Willert/Feulner aber glatt verloren.



3. Bezirksliga, Frauen

SpVgg Zeckern II -

SC Uttenreuth 8:4

Das Duo Kristin Stenglein/Veronika Schüpferling hatte beim Fünf-Satz-Sieg wesentlich mehr Probleme als Sonja Schönborn/Christina Kaiser (3:0). Stenglein blieb in zwei ihrer drei Einzel siegreich und holte den 100. Saisonpunkt für Zeckern. Schüpferling und Kaiser gewannen und verloren je eine Partie. Schönborn musste nach zwei 3:0-Erfolgen eine ebenso klare Niederlage einstecken.

TuSpo Heroldsberg -

TS Herzogenaurach 0:8

Auf die meiste Gegenwehr stießen Angela Bleistein und Corinna Ding im Doppel, das über die volle Distanz ging. Danach mussten nur noch Bleistein (2) und Kerstin Zollhöfer Satzverluste hinnehmen. Ding und Anja Sehler hielten sich im Einzel schadlos.



TS Herzogenaurach -

SC Obermichelbach 8:2

Diesmal kamen die Herzogenauracherinnen zwar mühelos durch die Doppel, dafür musste sich Angela Bleistein der Obermichelbacher Nummer 1 in drei Sätzen beugen. Den zweiten Ehrenpunkt ließ Anja Sehler beim Fünf-Satz-Spiel gegen Krahl zu. Corinna Ding löste ihre beiden Aufgaben souverän, Kerstin Zollhöfer gab lediglich einen Durchgang ab. rup