Der Rundfunksender "Bayern 1" macht Musik auf der Mainhalbinsel

Am Samstag, 15. Juli, eine Woche nach dem Sander Altmain-Weinfest, findet im Landkreis Haßberge eine weitere große Open-Air-Party statt. Da steigt auf der Mainhalbinsel in Eltmann die Radio-Show des Rundfunksenders Bayern 1 mit dem Moderator und DJ Jürgen "Kauli" Kaul, der Hits der 70er und 80er Jahre von "ABBA bis Zappa" präsentieren wird.

Die Bayern-1-Band ist bei der Disco in Eltmann ebenfalls mit dabei."Radioshow 2017" lautet das Programm der Band, die sich im wesentlichem aus Mitarbeitern des Radiosenders zusammensetzt. DJ Jürgen Kaul: "Der Spaß, den die sieben Musiker auf der Bühne verbreiten, ist ansteckend". Band und DJ wollen sich den Abend über mit heißen Rhythmen abwechseln.

Der Musikkoffer von DJ Jürgen Kaul ist für den Musikabend in Eltmann mit den besten Hits der 70er und 80er Jahren gefüllt. Er bietet Stücke von ABBA und den Bee Gees, von Queen und Tina Turner. Auch Titel aus den aktuellen Charts sind dabei.

Ein professionelles Sound- und Lichtsystem sorgt für die richtige Atmosphäre. "Wir tun alles, um die Mainhalbinsel in Eltmann so richtig zu rocken", verspricht DJ Jürgen Kaul. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr, Ende voraussichtlich um 2 Uhr. Der Ausrichter ist der Bayerische Rundfunk mit Unterstützung der SG Eltmann, Abteilung Fußball.

Die SG Eltmann weist Besucher auf Parkmöglichkeiten hin, die in der Innenstadt und an der Mainlände sowie auf dem Schulparkplatz und auf dem "Kufi"-Parkplatz zur Verfügung stehen.

Eintrittskarten für die Bayern-1-Disco gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind in Eltmann das Ritz am Marktplatz sowie Getränke Wiesneth in der Schottenstraße. In Ebelsbach gibt es die Tickets bei Elektro Baum, Zum Nußacker 2, und in Zeil bei Lotto-Hoch, Gröbera 2. ab